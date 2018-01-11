سيـــاســة

خالد علي: مستمر في خطوات ترشحي للرئاسة

سلوى عثمان  أعلن خالد علي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته حملته الانتخابية، أنه مستمر في خطوات ترشحه، وأنه وحملته سيقدمون كل ما يمكن فعله للحفاظ على هذه المعركة وعدم تحويلها لمسرحية انتخابية.   ووجه الدعوة…

11 يناير، 2018 11 يناير، 2018

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سلوى عثمان 


أعلن خالد علي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته حملته الانتخابية، أنه مستمر في خطوات ترشحه، وأنه وحملته سيقدمون كل ما يمكن فعله للحفاظ على هذه المعركة وعدم تحويلها لمسرحية انتخابية.
 
ووجه الدعوة لكل من يريد المشاركة في جمع التوكيلات، وأيضًا حملته الانتخابية لجمع 25 ألف توقيع قبل يوم 25 يناير، حتى يتسنى له التوجه للهيئة الوطنية للانتخابات وتقديم أوراق ترشحه.
 
وقال إنهم سيتوجهون يوم 25 يناير للهيئة حاملين صور الشهداء والمختفين قسريًا والمعتقلين في مصر في سلسلة بشرية.

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