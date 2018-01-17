خالد علي في مؤتمره الرابع يرد على التجاوزات الإعلامية

سلوى عثمان أعلنت حملة المرشح الرئاسى المحتمل خالد على، اليوم ، ضمن المؤتمر الصحفي الرابع لحملته الإنتاخبية ، أنه واجه العديد من الشائعات التى نشرت عبر العديد من الجرائد ووسائل الإعلام وقالت إيمان عوف، عضو اللجنة الإعلامية للحملة: "نخوض معركتنا للانتخابات الرئاسية في ظل حالة من التده

سلوى عثمان

أعلنت حملة المرشح الرئاسى المحتمل خالد على، اليوم ، ضمن المؤتمر الصحفي الرابع لحملته الإنتاخبية ، أنه واجه العديد من الشائعات التى نشرت عبر العديد من الجرائد ووسائل الإعلام

وقالت إيمان عوف، عضو اللجنة الإعلامية للحملة: “نخوض معركتنا للانتخابات الرئاسية في ظل حالة من التدهور الإعلامي حيث حجب المواقع الصحفية والتي وصلت لـ 466 موقعا محجوبا، وسيطرة الدولة بأجهزتها المختلفة على كافة المنابر والمنصات الإعلامية لتفرض السلطة إعلام الصوت الواحد الذي ﻻ يعلو عليه شيء .. إعلام السلطة والدولة ضد كل من رفض سياسات اإفقار والتهميش والقمع وعلى كل من قرر أن يكون صوتا للمقهوريين والفقراء، وبالطبع أثر ذلك على حملتنا وانتشارها”.

وأضافت أنه منذ إعلان ترشحه للرئاسة في 6 من نوفمبر الماضي ، نشرت جريدة الجمهورية صورًا له يجلس مع أحد اصدقائه في مقهى ادعت أنه لقاء في بار مع سيدة حيث حمل الخبر عنوان “خالد علي مع سيدة في بار بوسط البلد”.. ثم قامت نفس الجريدة الجمهورية بنشر خبر ترشحه ، مع الهجوم عليه

وتابعت عضو اللجنة الإعلامية للحملة: “رئيس تحرير الجمهورية قام بكتابة مقال ضده حمل عنوان “أفعال وإشارات فاضحة وسلوكيات مشينة.. خالد علي وألاعيب الأقزام”..

وأكدت توالى الهجوم والتغييب العمدي للأخبار الخاصة بالحملة فنشرت جريدة روزا اليوسف خبر تحت عنوان “خالد علي مرشح الإخوان من بارات وسط البلد”..

وأوضحت أن جريدة الأهرام- بجميع إصداراتها- تجاهلت خبر الترشح تماما واكتفت بنشر مقال هجومي بالأهرام اليومي واكتفت بوابة الأهرام بنشر خبر نفي مصدر أمني مداهمة المطبعة قبل إعلان على الترشح بساعات قليله، دون أن تنشر خبر المداهمة قبله.

وعن جريدة الأخبار قالت إيمان عوف إن جميع إصداراتها اكتفت بنشر خبر الترشح فقط، وخبر نفي مصدر أمني لمداهمة المطبعة، واستمر التجاهل.

وعن الصحف الخاصة نوهت عضو اللجنة الإعلامية للحملة بأنه بعد المؤتمر الأول كثفت اليوم السابع والدستور المقالات المهاجة ضده دون أن تنشر خبرا واحدا عن الحملة وتابعت أخبار القضية الملفقة، واستخدمت ذريعة للهجوم عليه، وشملت كافة الأخبار اتهامات أخلاقية وتعرض للحياة الخاصة والتمويل وأنه مرشح لجماعة الإخوان المسلمين ، وقامت اليوم السابع منذ أيام بحذف عدة مواضيع كانت نشرت ضد خالد على في تحرك غير مفهوم.

وأضافت أن رئيس تحرير جريدة الدستور كثف الهجوم عليه ، في البرنامج الذي يقدمه، قائلا “جاهل بالواقع ويعود بالوطن لنقطة الصفر، أنصاره يدعمونه على طريقة عبده الحامولي”.

وقالت: “كما قامت الجريدة نفسها بنشر كافة التصريحات الهجومية لرئيس تحريرها على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى مواضيع صحفية ضده، مع نشر أخبار حملة علشان تبنيها والحملات المؤيدة للسيسي، ومؤتمرات دعم السيسي”

وتابعت: “ما زالت تغطية أخبار خالد علي وأخبار حملته يتم تجاهلها حتى اليوم، إلا في عدد محدود جدًا من الأخبار في بعض الصحف الخاصة، مع العلم أن المصري اليوم والشروق والفجر استمروا في متابعة أخبار المرشح وحملته أول بأول، مع نشر كافة ما يصدر عنه وعن حملته”.

وفي النهاية لفتت إيمان عوف إلى أن التغطية الإعلامية كانت ضعيفة جدًّا.

واستطردت: “إما أخبار جلسات محاكمة الاستاذ خالد علي ، أو عدد محدود من التصريحات، عدا صحف المصري اليوم والشروق والفجر، الذين نشروا جميع الأخبار الصادرة عن حملته الانتخابية، مع متابعة ما يكتبه على صفحته الشخصية، بالإضافة لتغطية حواراته على القنوات الأجنبية، مع متابعة كافة أخباره.

وتابعت: “استمر ضعف التغطية الاعلامية في الصحف الحكومية والخاصة فيما يتعلق بحملتنا بينما فردت صفحات ومانشيتات لإبراز إنجازات السيسي”.