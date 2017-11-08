خالد على يترافع عن نفسه في قضية خدش الحياء ويطالب بفحص كاميرات مجلس الدولة

إيمان عوف تنظر محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات الاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية بحبس خالد على المرشح الرئاسي المحتمل ثلاثة اشهر بتهمة الفعل الفاضح الذي خدش حياء احد المواطنين الذي لم تكشف عنه النيابة حتى الآن. وحضر الجلسة لفيف من المحامين والحقوقين وترافع المحامي الحقوقي خالد على عن نفس

إيمان عوف

تنظر محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات الاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية بحبس خالد على المرشح الرئاسي المحتمل ثلاثة اشهر بتهمة الفعل الفاضح الذي خدش حياء احد المواطنين الذي لم تكشف عنه النيابة حتى الآن.

وحضر الجلسة لفيف من المحامين والحقوقين

وترافع المحامي الحقوقي خالد على عن نفسه مطالبا المحكمة بمجموعة من الطلبات كان أهمها أن يتم تفريغ كاميرات مجلس الدولة، والبنزينة المقابلة لمبنى مجلس الدولة، والمدرسة الموجودة بمحيط مجلس الدولة، في مقابل الفيديو التابع لقناة صدى البلد الذي يعتبر القرينة الوحيدة التي بنت المحكمة أدانتها لخالد على على أساسها.