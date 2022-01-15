خالد عجاج يتحدث في «كلام الناس» عن مواقف صعبة بمشواره الفني

علمت المال أن المطرب خالد عجاج انتهى من تسجيل حلقة مؤخرا في برنامج كلام الناس الذي تقدمه ياسمين عز على شاشة أم بي سي مصر ، ويأتي هذا الظهور لخالد لأول مرة منذ فترة طويلة .

وتحدث عجاج في الحلقة عن أبرز محطات مشواره الغنائي الذي بدأه في فترة التسعينات وحقق فيه نجاحات جيدة ،كما تطرق فيها لكشف بعض المواقف الصعبة التي واجهها في مسيرته الفنية .

وسيتم عرض الحلقة الأيام القادمة على شاشة أم بي سي ، كما سجل مؤخرا أيضا حلقة في برنامج سهرانيين مع الفنان أمير كرارة .

كلام الناس يحقق مشاهدة جيدة في مصر والوطن العربي، ويستضيف كبار نجوم الفن أسبوعيا ، منهم سمية الخشاب ونيلي كريم وغيرهم .