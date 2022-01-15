ثقافة وفنون

خالد عجاج يتحدث في «كلام الناس» عن مواقف صعبة بمشواره الفني

بأول ظهور منذ فترة طويلة
أحمد حمدي 12:22 ص, الأحد, 16 يناير 22 12:22 ص, الأحد, 16 يناير 22

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علمت المال أن المطرب خالد عجاج انتهى من تسجيل حلقة مؤخرا في برنامج كلام الناس الذي تقدمه ياسمين عز على شاشة أم بي سي مصر ، ويأتي هذا الظهور لخالد لأول مرة منذ فترة طويلة .

وتحدث عجاج في الحلقة عن أبرز محطات مشواره الغنائي الذي بدأه في فترة التسعينات وحقق فيه نجاحات جيدة ،كما تطرق فيها لكشف بعض المواقف الصعبة التي واجهها في مسيرته الفنية .

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وسيتم عرض الحلقة الأيام القادمة على شاشة أم بي سي ، كما سجل مؤخرا أيضا حلقة في برنامج سهرانيين مع الفنان أمير كرارة .

كلام الناس يحقق مشاهدة جيدة في مصر والوطن العربي، ويستضيف كبار نجوم الفن أسبوعيا ، منهم سمية الخشاب ونيلي كريم وغيرهم .

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بقلم أحمد حمدي

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