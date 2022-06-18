خالد عبد الغفار يوجه برفع كفاءة الغرف وخطة لصيانة جميع مرافق مستشفى زفتى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، مستشفى زفتى العام، بمحافظة الغربية.

‏‎يأتي ذلك في إطار جولات الوزير الميدانية لمتابعة المنشآت الصحية، للوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات، وتذليل أي عقبات تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجولة

‏‎وأشاد الوزير بمستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وبالتجهيزات الطبية المستحدثة للمستشفى، مما يعكس تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مؤكداً أهمية المستشفى نظرا لموقعه الجغرافي، إلى جانب الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 201 سرير في مبنى واحد يضم 5 طوابق.

‏‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد قسم الحروق، وتصل سعته السريرية إلى 16 سريرا، وتفقد جناح عمليات النساء، وسعته 33 سريرا، ويضم أقسام (الولادة، المبتسرين، رضاعة طبيعية، الحضانات، المبتسرين) وغرفتين للولادة القيصرية وغرفة للولادة الطبيعية.

‏‎وتابع أن الوزير تفقد قسم الأطفال والذي يضم 11 سريرا و4 أجهزة للتنفس الصناعي، وتفقد جناح العناية المركزة، وقاعة التدريب التي تسع لـ 129 متدربا، ويتم من خلالها تقديم الدورات والورش التدريب لكافة الفرق الطبية والتمريض العاملة بالمستشفى، بهدف رفع كفاء الأطقم الطبية وتحسين مستوى الخدمة الصحية.

‏‎ ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استكمل جولته بتفقد جناح الغرف الفندقية بالمستشفى، ووجه برفع كفاءة الغرف واستحداثها بأفضل التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما تأكد من تواجد القوى البشرية على مدار الـ 24 ساعة، واطمئنان على الحالة الصحية للمرضى من الأطفال.

خطة شاملة لصيانة جميع مرافق المستشفى وفقا للجداول الزمنية المحددة

‏‎وأكد أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة شاملة لصيانة جميع مرافق المستشفى، وفقا للجداول الزمنية المحددة، كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لطفل مصاب بالحمى الروماتزمية، وإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية مع متابعة حالته الصحية بشكل دوري.

‏‎رافق الدكتور خالد عبد الغفار خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي، والدكتور أسامة أحمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، والدكتور محمد جوهري مدير مستشفى زفتى العام.