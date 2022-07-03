خالد عبد الغفار يوجه بتوفير أقصى سبل الرعاية الطبية للحجاج بمقر إقامتهم وأثناء المناسك

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم اتصالا هاتفيًا بالدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية المصرية للحج، للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج المصريين بالأراضى السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع معدل تردد الحجاج المصريين على العيادات الطبية بمقر إقامتهم، واطمأن على توافر مخزون استراتيجي من الأدوية بجميع العيادات سواء بمكة المكرمة او المدينة المنورة، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.

وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار تابع الحالة الصحية للحجاج المصريين المنومين بالمستشفيات السعودية للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا الشكر للسطات السعودية على ما يقدمونه من خدمات طبية للحجاج المصريين بالمستشفيات السعودية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 5502 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس السبت، بينهم 3476 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و2026 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إنه تم تحويل 3 حالات مرضية لمستشفيات مكة المكرمة، بينهم حالتان في مستشفى النور، وحالة بمستشفي أجياد، حيث تعاني إحدى الحالات من فشل كلوي، وأخرى تعاني من جلطة بالمخ والثالثة تعاني من ذبحة صدرية مستقرة، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى «المدينة» بالمدينة المنورة، حيث خضعت أمس لجراحة تثبيت كسر بشرائح ومسامير.

وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المحتجزين في المستشفيات حالتهم مستقرة، ويتم المرور عليهم يوميا، لافتا إلى أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لثلاثة حجاج، كما تم التنسيق لتلقي جلسات العلاج الكيماوي لمريض أورام.

وأشار عبدالغفار إلي ان الوزير أكد سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، موجه باستمرار تقديم الندوات التوعوية للحجاج للالتزام بجميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

يذكر أنه تم تخصيص أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .