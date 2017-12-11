خالد عبد الغفار يفتتح 20 مركزًا للتطوير المهني بالجامعات

المراكز بتكلفة 20 مليون دولار بالتعاون مع الجامعة الأمريكية المال خاص شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين، الاحتفال الذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المراكز…

المراكز بتكلفة 20 مليون دولار بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

المال خاص

شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين، الاحتفال الذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذى تقوم الجامعة بتنفيذه بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور كل من د. فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة ود. أشرف حاتم مستشار الجامعة وشيرى كارولين مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتعاون القائم بين الجامعة الأمريكية والجامعات المصرية على مدار أربع سنوات، والذى أثمر عن افتتاح 20 مركزًا فى 12 جامعة بمختلف محافظات مصر، بتكلفة إجمالية 20 مليون دولار، ويخدم حوالى مليون طالب جامعى، معربًا عن أمله فى انضمام باقي الجامعات المصرية لهذا المشروع.

وأشار د. خالد عبد الغفار إلى أنه ينضم إلى سوق العمل المصرى 700 ألف خريج سنويًا، مؤكدًا أهمية مراكز التوجيه المهنى بالجامعات فى مساعدة الطلاب على خلق فرص عمل لهم من خلال مساندتهم فى التخطيط الجيد لمستقبلهم المهنى، مؤكدًا ضرورة تطوير المناهج الجامعية؛ بحيث يتم تزويد الطلاب فى المرحلة الجامعية بالمهارات الوظيفية التى يتطلبها سوق العمل.

يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى فى يوليو الماضى؛ حيث تم إنشاء مراكز التوجيه الوظيفى فى جامعات (عين شمس، وقناة السويس، وحلوان، وأسيوط، والمنيا).

وشهد الاحتفالية مها الجندى المدير التنفيذى لمركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والنواب.