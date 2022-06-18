خالد عبد الغفار يضع حجر أساس مستشفى مركز أورام طنطا الجديد بتكلفة مليار و62 مليون جنيه

وضع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حجر الأساس لمركز أورام طنطا الجديد، على مساحة 6 آلاف و 400 متر مربع، بتكلفة مليار و62 مليون جنيه، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية.

جاء ذلك ضمن جولة الدكتور خالد عبد الغفار بمحافظة الغربية، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، لتفقد عدد من المنشآت الصحية، ومتابعة سير العمل بها ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة، والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

طاقة استيعابية 266 سريرا

وجه الدكتور خالد عبد الغفار بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية للمركز والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، وذلك عقب استماعه للوصف الوظيفي للمركز، مؤكدا أن المركز يعد ثروة قومية، ومن المقرر أن يخدم المركز 15 مليون نسمة، من خلال 4 مباني تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سريرا داخليا، 26 سريرا عزل زرع نخاع، 60 سريرا رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي.

المركز سيضم 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المركز سيضم 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، فضلاً عن قسم متكامل للأشعة يضم ( 2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، موضحاً أن المركز يضم قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسيا كيماويا، 6 أسرة)، فضلاً عن قسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR).

الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجولة

ولفت «عبدالغفار» إلى تطوير ورفع كفاءة مركز أورام طنطا القديم، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 137 سريرا (115 سريرا داخليا، 22 سرير رعاية مركزة)، فضلاً عن (33 كرسيا كيماويا، 5 غرف عمليات، 12 عيادة خارجية)، وتم تطوير قسم الرعاية المركزة بنسبة إنجاز 90%، وتطوير قسم الباثولوجي والكلينيكال باثولوجي بنسبة إنجاز 100%، وتطوير الصيدلة الإكلينيكية بنسبة إنجاز 80%.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز المتخصصة، والدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية.