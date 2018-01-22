خالد عبد الغفار يشهد الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي للتعليم بلندن

المال ـ خاص:شهد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الجلسة الرئيسية الأولى للمنتدى العالمي للتعليم الذي يقام في الفترة من 21 حتى 26 يناير الجارى بلندن، والتى عقدت تحت عنوان "التعلم لتحقيق التقدم وتعزيز التغيير" حيث تم مناقشة كيفية الإسراع في تطوير التعليم، وإكساب خريجي الجا

المال ـ خاص:

شهد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الجلسة الرئيسية الأولى للمنتدى العالمي للتعليم الذي يقام في الفترة من 21 حتى 26 يناير الجارى بلندن، والتى عقدت تحت عنوان “التعلم لتحقيق التقدم وتعزيز التغيير” حيث تم مناقشة كيفية الإسراع في تطوير التعليم، وإكساب خريجي الجامعات مهارات العمل والحياة الأساسية التي تمكنهم من التنافس بقوة في سوق العمل، والحصول علي فرص عمل مميزة وتحقيق النجاحات في حياتهم المهنية، كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير حول التنمية في العالم.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في هذا المنتدى بوفد رفيع المستوى يضم كل من د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. طارق شوقي وزير التربية والتعليم ود. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان المصري ود. حسين عيسى رئيس لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان ود. يوهانسن عيد رئيسة هيئة جودة التعليم ود. هاني أباظة نائب رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ود. محمد صالحين مستشار وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي والتخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية.