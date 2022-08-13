خالد عبد الغفار يتولى حقيبة «الصحة» رسميًا خلفًا للدكتورة هالة زايد (بروفايل)

تولى الدكتور خالد عبد الغفار حقيبة وزارة الصحة رسميًا، خلفًا للدكتورة هالة زايد بعدما وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري في الجلسة العامة صباح اليوم.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الجديد، يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمى وقائم بأعمال وزير الصحة.

خالد عبد الغفار

وتدرج الدكتور خالد عبد الغفار في عدة مناصب، إذ شغل رئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

كما شغل منصب عميد كلية طب أسنان عين شمس، ومنصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث قبل اختياره وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى.

وعمل «عبد الغفار» وزير الصحة والسكان الجديد أستاذًا زائرًا بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

وشهدت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس خلال فترة تولى «عبد الغفار» عمادة الكلية طفرة فى مختلف المجالات وأعمال تطوير مختلفة، حيث ساهم فى إدخال أحدث الأجهزة فى علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة.

أبرز إنجازات الدكتور خالد عبد الغفار

ومن أبرز إنجازات وزير الصحة الجديد، حصوله على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولى للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان “IADR”، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، والمشاركة فى أكثر من حوالى 50 بحثًا فى مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم.

كما نشـر 20 بحثًا فى دوريات ومجلات عالمية، وشغل أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة من 2009 وحتى نوفمبر2015

عبدالغفار مواليد شهر نوفمبر من عام 1962، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة القاهرة عام 1984، وماجستير طب الفم وعلاج اللثة بجامعة القاهرة عام 1989، وشهادة البورد الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

حصل عبد الغفار على درجة البكالوريوس في 1 مايو عام 1984، ودرجة الماجيستير في 1 ديسمبر عام 1989 في الأجسام المناعية للفيروسات بالأسنان ودرجة الدكتوراه في 1 ديسمبر عام 1995 عن الخصائص السريرية والجرثومية والمناعية في حالات التهاب سريع التغذية.