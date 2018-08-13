خالد عبد الغفار يتلقى تقريرا حول منتجات الزراعة العضوية

المال ـ خاص:تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث حول توصيات الملتقى والمعرض التسويقى لمنتجات الزراعة العضوية والذى نظمته شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية، بحضور د. نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، ود. محمد هاشم نائب

المال ـ خاص:

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث حول توصيات الملتقى والمعرض التسويقى لمنتجات الزراعة العضوية والذى نظمته شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية، بحضور د. نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، ود. محمد هاشم نائب رئيس المركز للمشروعات البحثية والعلاقات الدولية، ونخبة مميزة من الباحثين المختصين في هذا المجال.

وتناول الملتقى أربعة محاور رئيسية، وهي: أهمية نقل تقنيات الزراعة العضوية إلى نظم الزراعة التقليدية، ومراحل المتابعة والتسويق وإنتاج الطحالب للاستخدام الزراعى، والزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، والزراعة الذكية مناخيا من أجل بيئة زراعية مستدامة.

ومن جانبها أشارت د. وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية أنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الشعبة وبعض الشركات الخاصة فى مجالات زراعة الأسطح، وإنتاج الطحالب والمخصبات والأسمدة والمبيدات الحيوية، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة من خلال العديد من التيسيرات والمزايا التمويلية المتنوعة، وكذلك تسويق وتدريب وتأهيل الشباب، وذلك فى إطار التعاون بين الشعبة والقطاع الخاص لخدمة الزراعة المصرية والمجتمع الزراعى المصرى.

وقد انتهت فعاليات الملتقى إلى عدد من التوصيات، منها: العمل على نشر ثقافة الزراعة العضوية، وتعظيم الاستفادة من دور الزراعة العضوية فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والعمل على نقل تقنيات الزراعة العضوية إلى نظم الزراعة التقليدية، والتوسع فى إنتاج الطحالب للاستخدام الزراعى، واستخدام الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج الزراعى المحلى وللتصدير للأسواق الخارجية، وتعريف المجتمع الزراعى بنهج الزراعة الذكية مناخيا والعمل على تحقيقه على أرض الواقع فى المنظومة الزراعية المصرية من أجل بيئة زراعية مستدامة وللحد من سلبيات التغيرات المناخية، وإقامة دورات تدريبية وورش عمل متخصصة حول الزرعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية مناخيا.