خالد عبد الغفار يتفقد مستشفى أورام الإسماعيلية ويشيد بمستوى الخدمات

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالوزارة، اليوم السبت، ضمن جولته الميدانية بمحافظة الإسماعيلية.

تأتي الجولة ضمن الزيارات الدورية الميدانية للمنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والاطلاع على أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفيات.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي.

خالد عبد الغفار يشيد بمستوى التجهيزات الطبية

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بمستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، علاوة على أشادته بانتظام الفرق الطبية العاملة بالمستشفى، كما حرص الوزير على تفقد أجنحة المرضى الداخلية، وأثنى على مستوى النظافة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على مكانة وأهمية مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، في خدمة المرضى المصابين بالأورام، من سكان الإسماعيلية، وباقي محافظات القناة، إذ يضم المستشفى، مبنى رئيسي مكون من 5 طوابق، ومبنى العيادات الخارجية، ومدرسة التمريض وسكن الأطباء، ومبنى الأشعة التشخيصية والطب النووي والمناظير، ومبنى علاج الأورام والمعامل، ومبنى المشرحة، ومبانٍ خدمية أخرى.

الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجولة

ولفت إلى أن الوزير تفقد عددا من أقسام المستشفى التي تضم (جراحة الأورام، قسم طب الأورام للعلاج الكيماوي الاشعاعي، الطب النووي للمسح الذري، العناية المركزة، الأشعة التشخيصية التداخلية، معامل التحاليل الطبية، معامل الأنسجة، العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، المناظير للجهاز الهضمي والكبد، مناظير وجراحات أورام المسالك، الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية).

وأوضح «عبدالغفار» أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى 92 سريرا بينها أسرة العناية المركزة، والطوارئ، وأسرة جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، مشيرًا إلى أن متوسط تردد المرضى على العيادات الخارجية خلال شهر يونيو 2022 يقدر بـ 6 ألاف مريض، وتم خلال نفس الشهر إجراء 122 عملية جراحية، بينها 63 جراحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، وبدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفيي «بلبيس المركزي» والعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، ووحدة طب أسرة «سبع آبار شرقية».