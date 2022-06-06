خالد عبد الغفار يبحث مع وفد روسي نقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار ، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفد حكومي من مدينة «سانت بطرسبرغ» بدولة روسيا الاتحادية، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن سعاته بمشاركة مدينة سانت بطرسبرغ في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، وذلك من خلال 4 شركات روسية كبرى في مجال الأدوية والأجهزة الطبية.

خالد عبد الغفار مع الوفد الروسي

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش فرص التعاون في مجالات الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية، إضافة لما يمتلكه الجانب الروسي من شركات رائدة في تلك الصناعات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع الجانب الروسي فرص التعاون لزيادة الاستثمار في مجال البحوث والتطوير، إلى جانب التعاون مع روسيا في نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية والأجهزة الطبية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين تلك الصناعة لتحقيق الاكتفاء المحلي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل لوضع أطر التعاون بين الشركات الرائدة في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك الأمصال واللقاحات، بكلا البلدين.

يذكر أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».