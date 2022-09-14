خالد عبد الغفار يبحث مع «فودافون» ميكنة المنشآت الطبية بهيئة الرعاية الصحية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمقر ديوان عام الوزارة، السيد محمد كمال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، وأعضاء الوفد المرافق له، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات ميكنة المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتي ذلك في إطار بحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال التحول الرقمي وميكنة المنشآت الصحية، إضافة إلى وضع استراتيجة متكاملة لخطة التوسع في المنشآت الذكية تباعًا، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

تقديم كل سبل الدعم للقطاع الصحي بمصر

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير فى بداية اللقاء وجه الشكر لشركة فودافون، لجهودهم وحرصهم المستمر على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصحي بمصر، مثمنًا العلاقات الثنائية بين الجانبين في خلق منظومة صحية ذات جودة عالمية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار، وجه خلال الاجتماع بسرعة الإنتهاء من ميكنة المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك بمحافظات (جنوب سيناء، أسوان، السويس)، كما وجه بمراعاة معايير الجودة، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار “عبدالغفار”، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا بحث وضع آلية واستراتيجية مُطورة للميكنة الرقمية للمستشفيات التابعة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفقًا لقاعدة بيانات موحدة تخدم كافة أفراد الأسرة، بالفروع التابعة للهيئة بجميع محافظات الجمهورية.

أهمية التوسع في المنشآت الذكية

وتابع أن الوزير أشار إلى أهمية التوسع في المنشآت الذكية، حيث تساهم في فرص إتاحة مشاركة البيانات والتقارير الطبية للمرضي، بالإضافة إلى مساعدة الفريق الطبي في سرعة ودقة التشخيص، وإنشاء ملف طبي موحد لكل مواطن، لحصول كافة المنتفعين على خدمات طبية ذات جودة عالية، وأيضًا لتحقيق أعلى درجات الرضاء للمنتفعيين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتابع أن الوزير أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على تذليل كل التحديات والعقبات التي قد تواجه سير العمل ضمن بناء منظومة صحية ذكية، للتحسين من جودة الخدمات الصحية، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا ان الوزير وجه بتكريم النماذج المتميزة من الفرق العاملة بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات.