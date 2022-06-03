خالد عبد الغفار يبحث مع السفير الصيني توطين صناعة اللقاحات في مصر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أمس الخميس، «لياو لي تشينغ» السفير الصيني لدى مصر، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن التنسيق لتنفيذ اتفاق مسبق بين القيادة السياسة في البلدين الصديقين، بتوريد جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج الجانب الصيني، وذلك في إطار التعاون والتضامن بين الجانبين المصري والصيني.

خالد عبد الغفار خلال اللقاء

وأشار إلى أن الاجتماع بين الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، والسفير الصيني، تطرق إلى مراجعة التقدم المحرز بملف التعاون مع الجانب الصيني لدعم تكنولوجيا تصنيع اللقاحات في مصر، بمعمل «السلامة الحيوية» مضيفا أن الاجتماع بحث العمل على كيفية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الجانب الصيني في مواجهة الأوبئة والجوائح.

وتابع «عبدالغفار» أن القائم بأعمال وزير الصحة، بحث مع السفير الصيني، التعاون الموجه لدعم المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC) تقنيا، إلى جانب مناقشة تكثيف التعاون في تدريب العاملين بالمركز على أحدث التقنيات المعملية.

يذكر أنَّ وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن إغلاق 65 منشأة طبية متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر في جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الماضي، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

الحملات تضمنت المرور على 575 منشأة طبية خاصة

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملات تضمنت المرور على 575 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.