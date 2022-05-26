«خالد عبد الغفار» يباشر عمله من المقر الجديد لوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية

باشر الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مهام عمله، اليوم الخميس، من المقر الجديد لوزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استعداد الدولة لنقل دواوين الوزارات إلى العاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سير العمل بعدد من ملفات الوزارة من داخل المقر الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد مبنى الوزارة، حيث اطلع على التجهيزات التي تمت بالمبنى، وكذلك تجهيزات مكاتب القيادات وموظفي الوزارة، مشيدًا بمعدل الإنجاز التي تحققت في المبنى وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والإدارية.

الدكتور خالد عبد الغفار شارك صباح اليوم في مؤتمر المناخ

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار قد شارك صباح اليوم في مؤتمر تغيير المناخ، وذلك بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يُقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «آثار التغيرات المناخية على الاستدامة، الطريق لمؤتمر cop27».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 338 ألفًا و346 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي، موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

وأضاف «عبدالغفار» أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.