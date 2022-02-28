اقتصاد وأسواق

خالد عبد الغفار: نفذنا 12 مبادرة رئاسية آخر 4 سنوات لتنمية الأسرة المصرية

في كلمته خلال الجلسة النقاشية "لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها
منتصر محمود 12:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22 12:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن حزمة المبادرات الرئاسية التي بدأت في نهاية عام 2017، مرتبطة ارتباطا وثيقا بمبادرة تنمية الأسرة المصرية وتهدف لتحسين الحياة الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مشتركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة في كافة المحاور سواء المحور الاقتصادي أو الخدمي أو التحول الرقمي والثقافي والتوعوي والتعليمي.

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وقال عبدالغفار – في كلمته خلال الجلسة النقاشية “لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها” ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية” – إن الإجراءات التي تمت من خلال المبادرات مثل الفحص ما قبل الزواج والعناية بصحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة و100 مليون صحة – التشريع الكبير الذي يضم المبادرات الرئاسية – كان الغرض منها تحقيق مكاسب سريعة لتحسين حياة المواطن، مشيرا إلى أن مصر لديها 12 مبادرة رئاسية في آخر 4 سنوات.

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المصدر : أ ش أ

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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