خالد عبد الغفار: نسير بمعدل نصف مليون جرعة لقاح كورونا يوميا ما بين «أولى» و«ثانية»

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أن مصر تسير حاليا بمعدل نصف مليون جرعة لقاح كورونا أولي وثانية، وذلك من خلال 1100 مركز على مستوي مصر، ومستهدف الوصول إلي 2000 مركز على مستوي الجمهورية.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، إن الدولة فعلت كل ما تستطيع للمواطنين بهدف توفير لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال ميزانية مفتوحة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار أن مصر لديها 72 مليون جرعة، وتم استخدام نحو 39 مليون جرعة ما بين أولي وثانية، والمتاح حاليا 33 مليون جرعة، إضافة إلي أنه يوجد في المخازن 2 مليون و604 ألف جرعة أخري.

ولفت عبدالغفار إلي أنه متوقع خلال الأسابيع المقبلة استقبال 27 مليون جرعة من لقاح كورونا ليصل الإجمالي إلي 100 مليون جرعة، كما أن مصر لديها جميع اللقاحات المعتمدة عالمياً.