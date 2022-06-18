خالد عبد الغفار : نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع التخصصات الطبية بكل محافظة

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مؤتمرًا صحفيًّا، على هامش جولته التفقدية، اليوم السبت، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الغربية.

وأكد الوزير، في كلمته خلال المؤتمر، أهمية الزيارات الميدانية والتفقد الدوري للمنشآت الصحية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؛ بهدف الارتقاء بصحتهم العامة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل التخصصات الطبية، لكل محافظة على حدة، بما يضمن توفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين دون الحاجة للانتقال من محافظة لأخرى.

وأشاد الوزير بمستوى الخدمات الطبية بمنشآت محافظة الغربية، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 2.5 مليون نسمة، لافتًا إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطوير بمستشفيي السنطة المركزي وطنطا العام، مؤكدًا أن بدء العمل بهما سيُحدث تغييرًا ونقلة نوعية في الخريطة الصحية بمحافظة الغربية.

وأوضح الوزير أن الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي بمحافظة الغربية من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاءات جديدة، ستساعد في تخفيف العبء عن كاهل المريض المصري، من خلال توفير خدمات الصحية ذات كفاءة، في مختلف التخصصات.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أهمية التنسيق والتكامل بين كل قطاعات المنظومة الصحية في مصر، بما يضمن استمرار الارتقاء بالمنظومة، مثمنًا مجهودات القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة على أدائهم المتميز وحرصهم على رضاء المرضى من خلال الارتقاء بالمنظومة الصحية.

من جانبه، وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لحرصه الدائم على المتابعة الميدانية لسير العمل بكل المحافظات، ولاهتمامه بالمنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمحافظة الغربية.