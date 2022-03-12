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خالد عبد الغفار: خفض عدد مستشفيات العزل إلى 7 وأطالب المواطنين بسرعة تلقى لقاح كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أنه تم تخفيض عدد مستشفيات العزل المخصصة لمصابي فيروس كورونا الي 7 مستشفي بدلا من 17 مستشفي. وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على…

محمد مجدي 9:14 م, السبت, 12 مارس 22 9:14 م, السبت, 12 مارس 22

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أنه تم تخفيض عدد مستشفيات العزل المخصصة لمصابي فيروس كورونا الي 7 مستشفي بدلا من 17 مستشفي.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه يجب الحذر من فيروس كورونا مع تلقي اللقاح خلال الفترة القادمة ، متوقعاً استقرار الأوضاع خلال شهر رمضان القادم .

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وأضاف عبدالغفار انه تم إنشاء 12 مستشفي و 38 وحدة صحية في الإسماعيلية ، مما أن هناك منظومة تأمين صحي على أعلي مستوي ، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإعداد منظومة صحية قوية لمواجهة جائحة كورونا .

وتابع عبدالغفار أن معدلات الإصابة في الموجة الخامسة الحالية لفيروس كورونا تشير إلى تراجع طفيف نتيجة تلقي اللقاحات ، مطالباً المواطنين سرعة تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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