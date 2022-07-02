خالد عبد الغفار : تكلفة إنشاء وتطوير مستشفى التأهيل الطبي التخصصي 333 مليونا و324 ألف جنيه

وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير مستشفى التأهيل الطبي التخصصي، ليعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية.

ورافق الوزير الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد الوزير للمتابعة والرقابة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي،

والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمعاهد المستشفيات التعليمية، والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجولة

مبنى رئيسي يضم 3 طوابق

أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مساحة المستشفى تبلغ 18 ألفًا و900 متر مربع،

ويتكون من مبنى رئيسي يضم 3 طوابق تضم (قاعات تدريس، غرف إقامة مرضى، عمليات، غرف كشف، صالة تمارين، علاج بالكهرباء، علاج بالشمع، علاج بالأكسجين، استقبال ومنطقة انتظار)، وتصل تكلفة المشروع إلى 333 مليونًا و324 ألف جنيه.

وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة للمركز الطبي، مؤكدًا أنه سيكون صرحًا طبيًّا متخصصًا في إعادة التأهيل الطبي، علاوة على تقديم خدمة طبية متميزة في هذا المجال.

كما تفقّد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مبنى فرع هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، في إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حول آليات العمل وتمركزات نقاط الإسعاف بنطاق المحافظة لخدمة المواطنين،

وذلك بطاقة 105 سيارات إسعاف مجهزة ومزودة بوحدة عناية مركزة موزعة بالمراكز والقرى والطرق الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية.

يُذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات،

حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفيي “بلبيس المركزي”، ثم تفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية.