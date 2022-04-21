استقبل الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفدًا من شركة «El sevier» المتخصصة في البحث العلمي، وعلى رأسهم «يان هرزهوف» الرئيس العام للشركة، بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون في توظيف العلوم البحثية لخدمة القطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول أوجه التعاون في توفير التطبيقات العلمية الخاصة بالتحول الرقمي والاستفادة منها في تخصيص ملف طبي لكل مواطن، بما يساهم في إتاحة كافة بيانات المرضى، لمقدمي الرعاية الصحية ومعرفة التاريخ المرضي والعلاجي لكل مريض بما يضمن حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية.

جانب من الاجتماع مع شركة El sevier

أهمية التعاون مع «El sevier» في المجالات التدريبية

وأضاف أن الوزير أكد أهمية التعاون مع «El sevier» في المجالات التدريبية من خلال تنظيم ورش عمل للأطباء في كافة التخصصات الطبية بشكلٍ دروي، بهدف التعريف بأحدث طرق البحث العلمي والنشر، وتبادل المعلومات البحثية والخبرات في العلوم الطبية.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير بحث توفير محتوى علمي لأطقم التمريض بجميع المراكز الطبية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم توفير هذا المحتوى باللغتين (العربية والإنجليزية)، مؤكدًا ضرورة تقديم هذه الورش التدريبية بشكل دوري بما يهدف إلى رفع كفاءة أطقم التمريض، منوها إلى ضرورة توافر محتوى طبي مبسط ويُقدم باللغة العربية للمواطنين، وذلك للتوعية بالأمراض السارية وغير السارية، بما يضمن نشر الثقافة الطبية والتوعية بين المواطنين.

إنشاء حسابات للأطباء على برنامج «Clinical Key»

كما أكد الوزير، ضرورة إنشاء حسابات للأطباء على برنامج «Clinical Key»، بالتنسيق مع بنك المعرفة المصري، وهو ما يساهم في تيسير حصول الطبيب على المعلومات البحثية وفقًا لتخصصه، بما يضمن رفع كفاءة الأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خطة للتحديث الدوري للبروتوكولات العلاجية لمختلف الأمراض، بالإضافة إلى تفعيل نظام مميكن لمعلومات إدارة المستشفيات والسجلات الطبية الرقمية، وتوفير الدليل الطبي لاستخدام العقار الدوائي، وكذلك توفير فيديوهات الإجراءات والعمليات الجراحية الهامة، بالإضافة إلى توفير نظام كمبيوتر تصحيحي مرشد للأوامر الطبية والتسجيل الطبي.

وحرص الوزير على توجيه الشكر للحضور من ممثلي القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، ولأعضاء وفد الشركة، لحرصهم على دعم المنظومة الصحية في مصر من خلال فتح آفاق تعاونية وتبادلية في مجالات البحث العلمي بما يساهم في تطوير القطاع الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبدالراز,ق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض والدكتورة هالة المشد مدير عام الإدارة العامة للتدريب، وعدد من أعضاء بنك المعرفة، وأعضاء شركة «El sevier».