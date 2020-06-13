اقتصاد وأسواق

خالد عبد العال يقرر توحيد لافتات المحلات بالقاهرة الخديوية

وذلك للحفاظ على الشكل التاريخى للقاهرة الخديوية وبنفس المظهر الذى تم تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعمارى بالمنطقة
عصام عميرة 2:33 م, السبت, 13 يونيو 20 2:33 م, السبت, 13 يونيو 20

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم ميدانى التحرير ورمسيس والشوارع الواقعة بينهما.

وقرر محافظ القاهرة خلال الجولة توحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذى تم تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعمارى بالمنطقة ، بحسب بيان للمحافظة اليوم.

رفع الأكشاك العشوائية

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بميدان رمسيس وكل الإشغالات بالشوارع الجانبية المتفرعة من الميدانين وتطوير الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات .

ويأتي مشروع تطوير ميدان التحرير في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين فى مصر ليظهر فى أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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