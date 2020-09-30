خالد عبد العال : القاهرة تستعد لإستقبال 7 مليون ناخب ونقف على الحياد مع جميع المرشحين

قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن المحافظة بدأت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادمة، والتى يوججد بها أكثر من ٧ مليون ناخب موزعين على ٦٥٢ مركز انتخابي و ١٦٥٩ لجنة فرعية.

وأكد خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة اليوم، على وقوف المحافظة بكافة أجهزتها على الحياد مع جميع المرشحين ، وعلى مسافة واحدة من الجميع.

التواصل المستمر مع المواطنين

وفي سياق اخر وجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواصل مع المجتمع المدني لتطوير واجهات العمارات بالشكل اللائق ، مؤكدًا أنه من غير اللائق صرف كل هذه المبالغ على تطوير القاهرة ولا يوجد تطوير لواجهات العقارات.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أمس، إنه لا أساس من الصحة حول صدور حكم قضائى يقضى بتأجيل انتخابات مجلس النواب التى تجرى حاليا، موضحا أن الانتخابات فى موعدها طبقا للجدول الزمنى التى أعلنت عنه الهيئة الوطنية فى 10 سبتمبر الماضي.

وذكر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تواصل الترتيبات اللازمة لانعقاد الانتخابات البرلمانية فى موعدها، ولم تصدر أى احكام بوقف الانتخابات.

وأعلنت الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم والتى تبدأ يوم 24 و25 أكتوبر للتصويت لانتخابات النواب بالداخل فى المرحلة الاولى.