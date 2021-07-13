خالد عبد الصادق عضوًا منتدبًا للمهندس للتأمين

من المقرر أن يتولي خالد عبد الصادق، نائب رئيس شركة مصر للتأمين للشئون الفنية، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، خلفًا لرضا فتحي، وسييتسلم مهام عمله رسميًا في الأول من الشهر المقبل.

خروج رضا فتحي من المهندس للتأمين بإستقالته، أفقده الصفة التي ترشح علي اساسها ضمن السباق الإنتخابي لمجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، ومن ثم فلن يُكمل هذا السباق، لفقده أحد شروط العضوية وفقًا للنظام الأساسي لإتحاد التأمين.

ومن المعروف أن ، خالد محمود عبد الصادق، عٌين نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، للشئون الفنية في أغسطس الماضي،، بديلًا لجمال صقر، الذي تقدم بإستقالته من منصبه .

وشغل عبد الصادق، منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، منذ أكتوبر 2018 ، وحتي إستقالته في يوليو 2020.

وكانت المهندس للتأمين قد نجحت في زيادة حصيلة أقساطها المباشرة في الشهور التسع الأولي من العام المالي الماضي 2020/2021 – في الفترة من أول يوليو 2020 حتي نهاية مارس 2021- لتصل الي 431 مليون جنيه، مقابل 398.2 مليون جنيه تقريبًا ، في الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2019/2020 ، بزيادة تصل الي 32.8 مليون جنيه، وبنسبة نمو 8.2%.

في المقابل ، تراجع إجمالي أقساط إعادة التأمين الوارد، ليلامس 3 ملايين جنيه تقريبًا، مقابل 3.6 مليون جنيه، خلال التسع شهور الأولي من العام المالي الماضي والسابق علي التوالي، بإنخفاض نسبته 17.6%.

من ناحية أخري، كشفت قائمة الإيرادات والمصروفات بشركة المهندس للتأمين– حصلت المال علي نسخة منها- عن تراجع فائض النشاط التأميني- فائض الإكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار- بنسبة 16.2% في الشهور التسع الأولي من العام 2020/2021، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وبلغت قيمة الإنخفاض في فائض النشاط التأميني بشركة المهندس للتأمين ، 12.3 مليون جنيه تقريبًا، لتنخفض إلي 63 مليون جنيه، مقابل 75.3 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة ، فيما تراجع صافي الربح قبل البنود غير العادية، لتصل الي 83.9 مليون جنيه تقريبًا ، في أول تسع شهور من العام المالي الماضي، مقابل 110.8 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، بإنخفاض نسبته 24.3%.

وتراجع صافي الربح إلي فائض النشاط، بنسبة 9.6%، ليصل الي 133.6% في الشهور التسع الأولي من العام المالي الماضي، مقابل 147.25% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.