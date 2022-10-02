خالد عبد الصادق العضو المنتدب للشركة: «المهندس للتأمين» تراهن على الإصدار الإلكترونى فى زيادة معدلات النمو

تنفذ شركة «المهندس للتأمين» استراتيجية رباعية للتطوير وتحسين الأداء تقوم على سرعة تقديم الخدمة وتطوير الفروع الجغرافية بجانب التحول الرقمى، فضلا عن نمو متوازن يحافظ على الربحية.

وكشف خالد عبد الصادق، العضو المنتدب للشركة، أن قطاع التأمين المصرى قادر على امتصاص تأثير الركود التضخمى بفضل حجم الاستهلاك الكبير للمواطنين، مما يساهم فى انتعاش حركة الإنتاج والتجارة.

وأكد عبدالصادق أن شركته ماضية قدما فى التوسع فى المنتجات التى تستهدف الأفراد بجانب التوسع فى الإصدار الإلكترونى، بهدف الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء وزيادة حجم المبيعات.

واقترح تطبيق تأمين حماية الأسرة والمسكن إلزاميا على الوحدات السكنية عبر تشريع، بهدف حمايتها ضد المخاطر التى تتعرض لها، وخاصة أنها تخدم ملايين العملاء وهو أمر له بعد اجتماعى كبير.

وإلى نص الحوار..

● «المال»: ما هى استراتيجية تطوير الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة ؟

عبد الصادق: تستهدف عملية التطوير سرعة تقديم الخدمات للعملاء على مستوى الاصدار والتعويضات، وإعادة مكانة الشركة لطبيعتها باعتبارها رابع أقدم شركات التأمين الخاصة فى مصر.

وتحتاج عملية التطوير إلى تضافر جهود العاملين بالشركة ومجلس إدارتها فى ظل ما يشهده السوق من منافسة قوية خلال الوقت الحالى.

وبدأت الشركة هذه المهمة وظهرت ثمارها فى نتائج المركز المالى فى 2021/ 2022، كما شرعت من خلال المحور الثانى فى تحديث فروعها الجغرافية، عبر تنشيطها ودعمها بالكوادر البشرية وتنمية إنتاجيتها.

ويركز المحور الثالث للتطوير على عملية التحول الرقمى الجارى تنفيذه حاليا بهدف الحصول على مخرجات آلية جيدة تخدم الشركة.

ونسعى الشركة من خلال المحور الرابع فى استراتيجية التطوير إلى تحقيق طموحات المساهمين فى زيادة الأقساط والأرباح معا وهى معادلة صعبة.

● «المال»: ما هى فروع التأمين التى تتوسع فيها الشركة حاليا ؟

عبد الصادق: تتوسع الشركة فى المنتجات التى تستهدف الأفراد مثل الحوادث الشخصية والسيارات التكميلى، من خلال الاكتتاب الجيد والتسعير السليم ودون الانجراف إلى المضاربات السعرية.

كما تخطط الشركة للتوسع فى التأمين البحرى و«الحريق» فيما تتعامل الشركة بحذر فى نشاط تأمين الائتمان، ويعتبر «الطبى» من الفروع المدرة للأقساط كما أن تعويضاته مرتفعة لذا هو يشبه دواء «الكحة» أوله عسل وآخره مر.

وتعمل الشركة على بناء كوادرها الفنية للاكتتاب فى التأمين الطبى بسبب ما يواجهه ذلك الفرع من شبح التضخم فقد ارتفعت أسعار الأدوية والمستلزمات الطيبة.

● «المال»: هل يمكن أن يشهد التأمين الطبى حركة تصحيح فى السعر كما حدث مع «التكميلى» من قبل ؟

عبد الصادق: تعتبر المنافسة السعرية فى التأمين التكميلى أقل حدة من «الطبى» لأن نتائج الأخير قد تمتد حتى بعد نهاية العام بثلاثة أشهر لحين ورود فواتير مقدمى الخدمات، كما أنه بدأ عملاء السيارات فى إعادة تقييمها بالقيمة السوقية بعد ارتفاع سعرها وقلة المعروض منها فى السوق، مما أدى إلى زيادة أقساطها لتقليل حدة الخسائر.

وبدأت الشركة تحسن أسعارها فى التأمين التكميلى وتتوقف عن المنافسة الضارة للحد من نزيف الخسائر بعد تضخم تعويضاتها نتيجة لارتفاع تكاليف قطع الغيار، ومن الممكن تكرار ذلك فى «الطبى» لضبط السوق.

● «المال»: هل هناك استجابة من العملاء فى إعادة تقييم أصولهم ؟

عبد الصادق: حدث هذا بسبب عدم رغبة العملاء للتعرض لتطبيق شرط النسبية عند تسوية التعويضات وخاصة فى فرع السيارات التكميلى.

تقوم الشركة بمخاطبة العملاء لإعادة تقييم أصولهم، وتعديل مبالغ التأمين بالوثيقة، وتجنب تطبيق شرط النسبية فى التعويضات لامتصاص تأثير التضخم، واختلاف القيمة السوقية عن مبلغها بالوثيقة.

● «المال»: كيف ترى دور العناصر البشرية بالشركة فى التطوير ؟

عبد الصادق: يعتبر رأسمال أى شركة تأمين هو العنصر البشرى فبدون حرصه وولائه لمؤسسته فلن تستطيع الشركة تحقيق آمالها ومستهدفاتها، وتعمل الشركة على تطوير أدائهم ومنحهم الثقة.

ويتميز العاملون بالشركة بانتماءهم الكبير لها لذا فمعدل الدوران بها منخفض، ويتوافر عامل الاستقرار لذا من السهل توجيههم نحو التطوير وتحسين الأداء، لذا يتم الحفاظ عليهم ودعمهم ماديا ومعنويا، وخلق مناخ عمل جيد وهو ما تفاعلوا معه وظهر جليا فى معدل الإنجاز.

واستخدمت إدارة الشركة الإثابة لتحفيز العاملين على مضاعفة جهودهم والاستجابة للتطوير ومكافأة المجدين منهم.

● «المال»: هل تدرس الشركة تأسيس صناديق استثمار ؟

عبد الصادق: تدرس الشركة تأسيس صندوق استثمار نقدى بعد موافقة مجلس الإدارة على الإعداد له، وذلك خلال العام المالى الحالى، وتستهدف منه الشركة زيادة العائد الاستثمارى، بالاستعانة بالخبراء المتخصصين فى الإدارة.

● «المال»: من أبرز شركات الإعادة التى تتعامل معها الشركة ؟

عبد الصادق: الشركة تعد محظوظة بتعاملها من شركة «سويس رى» لإعادة التأمين منذ 7 سنوات وهو ما يعطى الأولى وضع تنافسى أفضل فى السوق، عبر حصولها على شروط جيدة وطاقة استيعابية كبيرة لامتصاص أثر التعويم والحفاظ على معدل النمو.

وتتعامل الشركة كذلك مع كيانات إعادة أخرى مثل «هلفيتيا» الألمانية و«سعودى رى» و«أفريكا رى» و«تونس رى».

● «المال»: ما الهدف من خطة التحول الرقمى ؟

عبد الصادق: تسعى الشركة للوصول إلى الميكنة التامة لعملياتها بعد تدريب العاملين على النظام التكنولوجى الجديد.

● «المال»: هل تدرس الشركة الحصول رخصة الإصدار الإلكترونى ؟

عبد الصادق: نستهدف الشركة الحصول على تراخيص الاصدار الإلكترونى فى تأمينات الحوادث وأخرى فى السيارات التكميلى ومتناهى الصغر خلال العام المالى الحالى.

● «المال»: ما هى فرص النمو فى السوق فى ظل التحديات الحالية ؟

عبد الصادق: يعتبر التحول الرقمى فرصة للوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع فى ظل ارتفاع نسبة الشباب وميلهم إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الحصول على الخدمات، ومنها التأمين مما يساهم فى زيادة حجم الأقساط فى السوق، وانتشار الوعى التأمينى.

وهناك فرصة نمو كبيرة فى استهداف المشروعات متوسطة الحجم وهى كبيرة العدد، وفى حاجة إلى تغطية تأمينية.

ومن ضمن فرص النمو الواعدة فى السوق هو التأمين على المنازل وهو منتج لا يلقى اهتمامًا كبيرًا حاليًّا، وهو ما يحتاج إلى تشريع إلزامى لتغطية كافة الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، مما يساهم فى التخفيف على كاهل الدولة فى دفع التعويضات، وخاصة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل.

وتحمى وثيقة الأسرة والسمكن ضد المخاطر المختلفة التى تتعرض لها المنازل وقاطنيها مثل الحريق والسرقة والحوادث، ويمكن تحصيل الأقساط عبر فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعى لتخفيض التكفلة.

ويمكن الاستفادة من التجربة التركية فى التأمين الإلزامى على الوحدات السكنية، وخاصة فى ظل تكرار تعرضهم للزلازل مما تتسبب فى دمار وتلفيات بالمنازل، وحاجة المواطنين إلى تعويضات لإعادة بناء أو ترميم بيوتهم.

● «المال»: ما هو تأثير خطر الركود التضخمى على السوق ؟

عبد الصادق: هناك تأثير كبير على العملاء وخاصة المؤسسات إذ يسعون إلى مواجهة خطر الركود التضخمى عبر ترشيد المصروفات ومن ضمنها قسط التأمين مما ينعكس سلبًا على القطاع.

وهناك حالات يطلب فيها العملاء خفض سعر التأمين لتقليل حجم القسط الذى يدفعه أو يتخلون تمامًا عن الوثيقة، وهى مرحلة قصيرة الأجل لأن الدولة تتخذ إجراءات للحد من تأثير الركود التضخمى وتجاوزه.

ويعتبر قطاع التأمين المصرى قادر على امتصاص تأثير أزمة الركود التضخمى فى ظل وجود سوق استهلاكى كبير نتيجة لتعداد سكانى مرتفع مما يساهم فى دوران عجلة الإنتاج والتبادل التجارى بالاقتصاد لتلبية احتياجات المستهلكين، وعندما ينتعش الاقتصاد تنمو أقساط الشركات.

● «المال»: هل الشركة تغطى الأوبئة فى وثائق التأمين الطبى ؟

عبد الصادق: تغطى الشركة الأوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ضمن وثائق التأمين الطبى ولكن مع تحديد مبلغ كحد أقصى لتعويضاتها.

● «المال»: ما أبرز المؤشرات المالية للشركة فى 30 يونيو الماضى ؟

عبد الصادق : ارتفعت محفظة استثمارات شركة المهندس للتأمين لتقترب من حاجز المليار، إذ بلغت قيمتها 970 مليون جنيه فى نهاية العام المالى 2021/ 2022، مقابل 825 مليون جنيه، فى العام المالى السابق، بزيادة تصل إلى 145 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس %17.6، وكشفت الشركة عن تحقيقها أقساطا مباشرة بلغت 718 مليون جنيه، بنهاية 2021/ 2022، مقارنة مع 545 مليون جنيه، فى العام المالى السابق 2020/ 2021، بزيادة تصل إلى 173 مليون جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز %31.7.

ووفقا للنتائج التى اعتمدها مجلس إدارة الشركة ارتفع فائض الاكتتاب بالشركة بنسبة %154.5 بنهاية 2021/ 2022، لتصل إلى 28 مليون جنيه، مقابل 11 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2020/ 2021، فيما حققت 114 مليون جنيه فائض نشاط تأمينى، مقارنة مع 97 مليون جنيه وبنسبة نمو %17.5 خلال فترة المقارنة.

من ناحية أخرى، سددت شركة المهندس للتأمين فاتورة تعويضات، بلغت قيمتها 264 مليون جنيه لعملائها، فى نهاية العام المالى 2021/ 2022، مقابل 260 مليون جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة ارتفاع %1.5، فيما ارتفع صافى الأرباح ليبلغ 95 مليون جنيه، مقابل 88 مليون جنيه، خلال عامى المقارنة وبنسبة نمو %8.

وقفزت قيمة حقوق المساهمين لتبلغ 480 مليون جنيه، بنهاية 2021/ 2022 مقابل 393 مليون جنيه فى 2020/ 2021، بنسبة نمو %22.1.

● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع حاليا ؟ وخطط زيادته ؟

عبدالصادق: تستهدف الشركة زيادة رأسمالها المدفوع من 235 مليون جنيه حاليا إلى 300 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، وسوف يتم تمويل ذلك من الأرباح، بما يدعم الملاءة المالية لها ويساعدها فى المنافسة على العمليات الكبرى، والتوافق مع متطلبات قانون تنظيم التأمين الموحد الذى حدد مبلغ 250 مليون جنيه كحد أدنى لرؤوس أموال الشركات.

كما تأتى الزيادة المرتقبة فى رأس المال ضمن استعدادات الشركة للحصول على تصنيف ائتمانى خلال الفترة المقبلة.

● «المال»: كم عدد الفروع الجغرافية للشركة حاليا ؟ وما هى خطة تطويرها ؟

عبد الصادق: نستهدف تطوير الفروع الجغرافية بالتوازى مع خطة التحول الرقمى لأنه ما زالت هناك شريحة كبيرة من العملاء تحبذ التعامل المباشر مع موظفى الشركة بأذرعها فى المحافظات المختلفة.

وتسعى الشركة للتواجد فى جميع مناطق الجمهورية بهدف تسويق منتجاتها ونشر علامتها التجارية ومواكبة خطة الدولة للتنمية فى المحافظات المختلفة، والتى تعد فرص واعدة.

وتملك الشركة 22 فرعًا بجانب مقرها الرئيسى بالقاهرة الكبرى والتى بدأت فى خطة تطويرها وتحسين أدائها وحجم إنتاجيته.

● «المال»: هل تدرس الشركة إصدار منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة ؟

عبد الصادق: تدرس الشركة إصدار منتجات جديدة خلال الفترة القادمة ذات طابع «الحزمة» بحيث تجمع بين أكثر من تغطية مثل السيارات والحوادث.

● «المال»: ما مدى توافق الشركة مع قواعد الحوكمة ؟

عبد الصادق: تعد الشركة متوافقة مع قواعد الحوكمة وذلك لكونها من الكيانات المدرجة بسوق الأوراق المالية، لذا يتم التعامل بدقة واحترافية فى تطبيقها، وتوجد إدارة متخصصة لها وكذلك أخرى لـ«الالتزام».

● «المال»: ما هى التحديات التى يفرضها تطبيق «الاستدامة» فى أسواق التأمين العالمية ؟

عبد الصادق: بدأت شركات إعادة التأمين العالمية فى تصنيف العملاء الذين يعملون فى أنشطة ملوثة للبيئة ضمن المرحلة الرابعة من الأخطار، من خلال تخفيض الطاقة الاستيعابية الممنوحة لتغطيتها.

وهذه الإجراءات تجعل شركات التأمين «متحفظة جدا» فى تغطية مثل هذه النوعية من الأنشطة الملوثة للبيئة.

وتعتبر خطوات معيدى التأمين هى محاولة لتقليل حجم محفظتها من الأنشطة الملوثة للبيئة، لكن هذه المشروعات مثل البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت وغيرها فى حاجة إلى حماية تأمينية ولكن لكى تحصل عليها سوف يتم فرض عليهم القيام بتقليل الانبعاثات الكربونية عبر ضخ استثمارات لتحقيق ذلك.

وتقوم شركات التأمين بنصح عملائها العاملين فى هذه الأنشطة بضرورة البدء باتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات الكربونية والتخلص الآمن النفايات والحفاظ على البيئة للتوافق مع متطلبات الاستدامة، حتى تتمتع بتغطية تأمينة ويكون من السهل إعادة الخطر لدى كيانات الإعادة بالخارج.

● «المال»: كيف تؤثر تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة على نشاط التأمين ؟

عبد الصادق: يطمح السوق لاستغلال التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى دراسة سلوك العملاء وهو من أبرز العوامل المؤثرة فى تسعير الوثائق.

وعلى سبيل المثال فى فرع «السيارات التكميلى» تساعد تطبيقات الذكاء الاسطناعى فى دراسة سلوك العميل فى القيادة ومدى استخدامه للكباحات أو التمادى فى السرعة فى الطرق المختلفة، أيضا إذا كان يجرى اتصالات هانفية بينما يقود مركبته فهى كلها عوامل تؤثر فى التسعير لأنه هذه التصرفات من العميل قد تؤدى إلى كثرة الحوادث، وبالتالى تصرف شركات التأمين تعويضات كثيرة وكبيرة.

وبدأت شركات التأمين الأوروبية فى استخدام هذه التقنيات فى تأمينات السيارات، مما أدى إلى انخفاض معدل الخسائر فى ذلك الفرع من %67 إلى %35 عن طريق تحديد القسط المناسب لكل عميل وفقا لسلوكه فى القيادة.

وتضع هذه الشركات أجهزة الكترونية بالسيارات لقياس هذه السلوكيات وبناء عليها قد ترفع أسعار التغطيات أو ترفض قبول العميل للحد من نزيف خسائر التعويضات فى هذا الفرع التأمينى الهام.

● «المال»: هل السوق يحتاج إلى مجمعات تأمين جديدة ؟

عبد الصادق : لا يحتاج السوق إلى مجمعات تأمين جديدة وحتى فى حالة فرض التأمين على الوحدات السكنية إلزاميا يمكن ذلك عبر مجمعة تأمين السفر لأن وثيقة حماية الأسرة والمسكن تندرج تحت فرع «الحوادث».

● «المال»: كيف تتعامل شركات التأمين مع الأخطار الناشئة ؟

عبد الصادق : هناك العديد من المخاطر الناشئة والتى يحتاج قطاع التأمين إلى الاستعداد لها إذ تحتاج السيارات الكهربائية إلى شروط تأمين ومنتجات مختلفة عن الوثائق العادية بسبب اختلاف طبيعتها ومكوناتها، إذ تعد البطارية هى أهم جزء فيها نظرا لاعتمادها على الكهرباء فى العمل.

وأيضا بالنسبة للمنازل التى يتم دهانها عبر مواد قابلة أو سريعة الاشتعال، فهى تحتاج إلى شروط خاصة فى تأمين الحريق وتسعير أعلى من غيرها بسبب ارتفاع درجة احتمالية وقوع الخطر.

وعند التطرق إلى السيارات ذاتية القيادة فقد يتعرض نظام عملها الإلكترونى إلى قرصنة عن بعد من قبل «الهاكرز»، مما يتسبب فى تعرضها لحوادث، وتكبد شركات التأمين لتعويضات، لذا فهى فى حالة للتأمين على هذا الخطر الجديد.