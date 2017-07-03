خالد عبد الحافظ يكتب: سوق التأمين الطبى فى ورطة

تتعرض البلاد على الساحة الاقتصادية، لكثير من التغيرات السلبية التى تؤثر على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومنها التأمين. وتشهد الساحة الاقتصادية معدلات تضخم غير مسبوقة وغير متوقعة، نتيجة لأسباب كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وقد تمكنت الإدارات المعنية بالنشاط التأمينى، من إيجاد حل



تتعرض البلاد على الساحة الاقتصادية، لكثير من التغيرات السلبية التى تؤثر على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومنها التأمين.

وتشهد الساحة الاقتصادية معدلات تضخم غير مسبوقة وغير متوقعة، نتيجة لأسباب كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وقد تمكنت الإدارات المعنية بالنشاط التأمينى، من إيجاد حلول سريعة لظاهرة التضخم المفاجىء بعد تعويم الجنيه، وتمكنت بعض شركات التأمين من تطبيق شرط النسبية على أى مطالبات، وذلك عبر صرف جزء من التعويض يتناسب مع مبلغ التأمين مقسوما على القيمة السوقية للشىء موضوع التأمين.

وقام بعض العملاء بإعادة تقييم أصولهم، وممتلكاتهم بالتنسيق مع شركات التأمين، وقد استفادت من ذلك شركات التأمين، إذ ارتفعت مبالغ التأمين وبالتالى ارتفع حجم الأقساط، لذلك فقد استفادت من ذلك التضخم ولكن يصعب تطبيق ذلك فى فرع التأمين الطبى، لأنه لا يمكن إعادة تقييم الخطر أثناء سريان التأمين، خاصة أن معدلات التضخم متفاوتة بين مقدمى الخدمات الطبية، وكذلك يصعب تطبيق شرط النسبية على أى تعويض يتم صرفه لأن من يستحق التعويض، هى جهة خارجية «مقدمى الخدمات» وليس العميل المتعاقد معه، مما سبب ذلك فى خسائر حالية وخسائر متوقعة نتيجة التزامات شركات التأمين الطبى بعقود تأمينية، تم تسعيرها على أساس معدل تضخم معين ، وفى ظل ارتفاع هذا المعدل عن الطبيعى، أو المتوقع تعرضت الشركات لخسائر كبيرة وتقدر معدلات الخسائر ما بين -15 %30 ما بين الشركات (فرق بين الرسوم والتعويض وعجز الاكتتاب).

ولكن لم يتوقف تأثير معدل التضخم عن هذا الحد لكن زاد من تأثيره وجود شركات غير مرخص لها بالتعامل كشركة تأمين، والتى تلعب دورا كبيرا فى توزيع محفظة التأمين الطبى، وهى شركات الرعاية الصحية التى تجاهلت تماما تأثير معدلات التضخم، وبدأت تقدم عروض أسعار متدنية إلى حد ما لجذب كثير من العملاء إليها، ضاربة عرض الحائط كل معايير التسعير .

وقد تساءل المهتمون بالتأمين الطبى، عن كيفية صمود هذه الشركات أمام العقود التى يتم توقيعها من جانبهم بتلك الأسعار، وتقل الدهشة بمعرفة أساليب تلك الشركات فى إدارة عقودها فبعض منهم يقوم بترحيل بعض الخدمات خاصة العمليات الجراحية من عام لآخر والبعض يركز على مستوى خدمة ممتازة للإدارات العليا للعملاء دون باقى المشتركين، وهو ما يحتاج إلى وقفة من هيئة الرقابة المالية لوقف تدهور سوق التأمين الطبى.

خالد عبد الحافظ

مدير عام التأمين الطبى بشركة «مصر للتأمين»