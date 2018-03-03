خالد عبدالغفار يفتتح 9 غرف عمليات بمستشفى أسوان الجامعي

المال - خاصافتتح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم، السبت، خلال زيارته جامعة أسوان عددًا من الوحدات بمستشفى أسوان الجامعي كالغسيل الكلوي، والرنين المغناطيسي، وطب الأسنان، إضافة إلى افتتاح عدد 9 غرف عمليات تعمل بنظام الكبسولة الواحدة بالمستشفى، برفـقة د. أحمد غلاب محمد رئيس

المال – خاص



افتتح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم، السبت، خلال زيارته جامعة أسوان عددًا من الوحدات بمستشفى أسوان الجامعي كالغسيل الكلوي، والرنين المغناطيسي، وطب الأسنان، إضافة إلى افتتاح عدد 9 غرف عمليات تعمل بنظام الكبسولة الواحدة بالمستشفى، برفـقة د. أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من قيادات الجامعة.

وخلال الافتتاح، أكد وزير التعليم العالي أن وحدة الكلى بمستشفي أسوان الجامعي تُمثل طفرة طبية كبيرة لمرضي الكلي، حيث تضم الوحدة 56 سريرا وماكينة غسيل كلوي، إضافة إلى قسم الكلي القديم بالمستشفى الجامعي الذي يعد أكبر مستشفى بالمحافظة.

كما أكد د. خالد عبدالغفار أهمية تقديم الدعم لجامعة أسوان لاستكمال مسيرة التطوير في المجال الطبي، وكذا تحقيق طفرة إنشائية تنموية علمية بجامعة أسوان التي تمثل منارة للثقافة والتنوير بجنوب صعيد مصر، مشيدًا بحجم المنشآت الطبية بجامعة أسوان حيث تعمل الجامعة ومستشفياتها علي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن بجنوب الصعيد بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، تفقد الوزير الإنشاءات بمستشفى الباطنة التي من المقرر افتتاحها العام الحالى، وكذا وحدة العناية المركزة، ووحدة قســـــــــــــطرة القلب، والكبسولات الجراحية١، بالإضافة إلى قسم الأطفال.

ومن جانبه أشار رئيس الجامعة إلى أن وحدة الكلي تعد انفراجه حقيقية لخدمة مرضي محافظات جنوب الصعيد، موضحًا أن الوحدة بها أربعة ماكينات للغسيل الكلوي وعلاج فيرس سي لأطفال ومرضي محافظات جنوب الصعيد، كما تخدم هذه المنشأت الطبية والتعليمية بجامعة أسوان أربعة محافظات وهي: (أسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد, والاقصر).

ومن ناحية أخرى تفقد الوزير عددًا من المراكز والمنشأت الرياضية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، وتشمل (مركز التدريب والتجريب، ومركز تنمية المهارات، ومركز الحاسب الآلي، ومركز ضمان جودة الاعتماد، وصالة للألعاب الرياضية بالمعهد، وذلك برفقة د. عبدالمنصف حسن رشوان عميد المعهد.

وفي ختام جولته اليوم بجامعة أسوان عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاء موسعا حضره أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، أشاد فيه بإنجازات جامعة أسوان وطلب المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.