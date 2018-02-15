خالد عبدالغفار يبحث سبل التعاون مع السفير الألمانى

المال - خاصأكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عمق العلاقات التى تربط بين مصر وألمانيا، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الخميس جوليوس جورج السفير الألماني بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.وفي بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تفعيل الم

المال – خاص



أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عمق العلاقات التى تربط بين مصر وألمانيا، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الخميس جوليوس جورج السفير الألماني بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تفعيل المزيد من آليات التعاون مع ألمانيا، خاصة فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والمنح الدراسية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد د. عبدالغفار بالتعاون مع الجانب الألمانى، خاصة بعد مرور 10 سنوات على نجاح العام المصرى الألمانى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك التعاون المثمر والبناء مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمى الـ (DAAD) وخاصة فى مجال المنح سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية فى إنشاء أفرع للجامعات الدولية فى مصر، أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع الجانب الألمانى فى هذا المجال، مشيداً بالتجربة الناجحة مع اليابان والتى أثمرت عن إنشاء الجامعة المصرية اليابانية (E-JUST) ببرج العرب.

ومن جانبه أكد السفير الألمانى حرصه على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع مصر، وخاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والمنح الدراسية، مستعرضاً بعض تجارب التعاون الناجحة مع مصر خاصة فى مجال التعليم سواء الجامعى والمتمثل فى الجامعة الألمانية بالقاهرة أو التعليم العام بوجود العديد من المدارس الألمانية فى مصر.

شهد اللقاء مراد يسري مدير مكتب مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية.