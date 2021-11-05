اقتصاد وأسواق

خالد عبدالغفار : هيئة الدواء المصرية تتفاوض مع فايزر وميرك للحصول على عقاقير كورونا الجديدة (فيديو)

موضحا أنه لا يوجد قلق من الوصول إلى 900 حالة إصابة يوميا
محمد مجدي 1:37 ص, السبت, 6 نوفمبر 21 1:37 ص, السبت, 6 نوفمبر 21

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن هيئة الدواء المصرية تتفاوض مع شركة فايزر و شركة ميرك للحصول على نوعين جديدين من اللقاحات المصنعة لمنع تكاثر فيروس كورونا، موضحا أنه لا يوجد قلق من الوصول إلى 900 حالة إصابة يوميا.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن مصر تشهد ارتفاعات في حالات الإصابة بفيروس كورونا مثل كل دول العالم والذي تخطت عدد إصاباته 247 مليون إصابة، وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة ، كما ان معدلات الوفاة في مصر مرتفعة .

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وأكد عبدالغفار أن هذا الأمر يعني ضرورة تكثيف معدلات التلقيح ضد كورونا، بإعتبار ذلك هو خط النجاة الأول ضد الفيروس، موضحا أن مصر حاليا في قمة ارتفاعات الموجة الرابعة، كما أن شهر نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل سيشهدان ثبات في معدلات الإصابة بالفيروس.

ولفت عبدالغفار الي أنه يوجد أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا متوفر في مصر ، ولا توجد أي قوائم انتظار للحصول على لقاح كورونا ، قائلا: من يقوم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح يتم إرسال رسالة له خلال 48 ساعة من التسجيل .

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وأشار إلى أنّ الفئة العمرية من 15 سنة، يمكن أن تقوم بتسجيل بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك للحصول على اللقاح في أقرب وقت.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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