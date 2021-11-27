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خالد عبدالغفار : من يتصور أنه محمي من أي تحور في فيروس كورونا يكون واهما (فيديو)

مؤكدا أن الحجر الصحي في الموانئ والمطارات والأماكن البرية يعمل بشكل ناجح
محمد مجدي 10:30 م, السبت, 27 نوفمبر 21 10:30 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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قال الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ، أن الحجر الصحي في الموانئ والمطارات والأماكن البرية يعمل بشكل ناجح منذ بداية ظهور فيروس كورونا، ويتم تشديد الإجراءات الاحترازية داخل المطارات من أجل اكتشاف أي حالة قد تكون قادمة من جنوب أفريقيا ، متابعا: من يتصور أنه محمي من أي تحور في فيروس كورونا يكون واهما.

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وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا اجتمعت أمس الجمعة من أجل اتخاذ حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها، وعلى رأسها وقف الطيران المباشر بين مصر وجنوب أفريقيا بسبب ظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

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وأشار عبدالغفار إلى أنه لن يكون هناك أبدا من الحكومة أو الدولة سلطة الرقابة على المواطن في مكانه، مطالبا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع تطورات فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون.

وقال عبدالغفار ما تفعله الدولة حاليا هو اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية إلى أن تتوافر معلومات كثيرة عن تحور كورونا الجديد اوميكرون، لافتا إلى أن 90% من الحالات الإيجابية في مصر من تحور دلتا.

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وأضاف عبدالغفار أن متحور أوميكرون مازال متحور جديد ويتم دراسته علميا بشكل كافي وحتى الآن لم يتم اكتشاف أي إصابة بالمتحور الجديد اوميكرون في مصر، كما أنه تم تطعيم نحو 30 مليون مواطن حتى الآن بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا المتاحة في مصر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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