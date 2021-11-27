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خالد عبدالغفار : متحور كورونا الجديد «أوميكرون» يصيب من لديه نقص في المناعة (فيديو)

مؤكدا أنه لن يستطيع أحد الفصل بين المتحور أوميكرون وفيروس كورونا
محمد مجدي 9:23 م, السبت, 27 نوفمبر 21 9:23 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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قال الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة ، إن متحور كورونا الجديد أوميكرون والذي ظهر في دولة جنوب أفريقيا يصيب أي شخص لديه ضعف في المناعة، وتحديدا جنوب إفريقيا يوجد بها 8.2 مليون شخص مصاب بالإيدز، وهذا يضعف المناعة لديهم، واكتشفوا الفيروس الجديد لديهم.

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و أضاف عبدالغفار خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أن جنوب أفريقيا لديها باحثون وعلماء متميزون، واستطاعوا اكتشاف المتحور الجديد، متابعا أن إفريقيا بها 6.6 مليون شخص تم تطعيمهم فقط، وهي تعتبر قارة ضعيفة في التطعيم.

وتابع عبدالغفار أن الفيروس الجديد تم اكتشافه يوم 9 نوفمبر الجاري، وتم الإعلان عنه فقط أمس الجمعة، ولن يستطيع أحد الفصل بين المتحور أوميكرون وفيروس كورونا، وإيجاد لقاح مناسب له من اللقاحات الموجودة حاليا.

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و قال عبدالغفار: مش عايز يكون في حالة من الذعر والرعب الكبير جدا اللي هو لسه لم يتم إثباته من ناحية علمية، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع 4 متحورات سابقة لفيروس كورونا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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