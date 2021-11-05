خالد عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون شخص في المجتمع الجامعي.. وجار تعديل تطبيق «اطمئن»

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة إنه تم تطعيم حتي الآن ما يزيد عن 1.5 مليون شخص في المجتمع الجامعي ما بين جرعة أولي وثانية بنسبة 60% من المستهدف تطعيمهم، وجار العمل على تعديل تطبيق اطمئن وذلك لمنع وجود أي أخطاء واجهت مستخدميه خلال التشغيل التجريبي الذي يتم الآن.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر أن المواطن الذي دفع مبلغ مالي مقابل شهادة qr code و قام بتنزيل التطبيق الإلكتروني اطمئن سيعتبر المبلغ الذي دفعه موجود في الحساب الشخص له على التطبيق.

وتابع عبدالغفار أنه يتم العمل على إجراء بعض التعديلات في التطبيق الإلكتروني اطمئن بحيث لا يحدث ازدواجية، مؤكدا أنه خلال أسبوع سيتم تعديله كما أن التطبيق ليس إجباريا، وهناك الشهادات الورقية المعتمدة وهي مجانية.