خالد عبدالغفار: أخبار سارة للمواطنين في ملف الصحة قريبًا

جهاد سالم قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا سارة تهم المواطنين فيما يتعلق بملف الصحة. وأشار الوزير، إلى أنه تم الاجتماع مع وزيرة الصحة ووفد مرافق لها لبدء التنسيق بين الوزارتين بالعديد من الملفات اعتبارًا من اليوم. وأوضح الوزير، خلال م

جهاد سالم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا سارة تهم المواطنين فيما يتعلق بملف الصحة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الاجتماع مع وزيرة الصحة ووفد مرافق لها لبدء التنسيق بين الوزارتين بالعديد من الملفات اعتبارًا من اليوم.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، أن التعاون بين الوزارتين يأتي تحت توجيه القيادة السياسية، خاصة وأن التعليم العالي المسئولة عن تخريج الأطباء على مستوى 16 جامعة، وإدارة 110 مستشفى جامعي.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، نشر على صفحته الرسمية عن أخبار سارة غدًا تخص المواطنين، وتم حذف المنشور.