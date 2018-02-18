خالد عبدالعزيز: مصر علي أول الطريق الصحيح في الاستثمار الرياضي

علي المصري وشريف عمر وسيد بدر قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن مصر بدأت أولي خطوات الطريق الصحيح في الاستثمار الرياضي، وأصبحت كل الظروف مهياه، بدءا من قانون الرياضة ووصول الفراعنة لكأس العالم، واﻷبطال الرياضيين في مختلف اﻷلعاب، نهاية بتدشين صندوق الرياضة المصري. وأضاف خلال المؤ

علي المصري وشريف عمر وسيد بدر

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن مصر بدأت أولي خطوات الطريق الصحيح في الاستثمار الرياضي، وأصبحت كل الظروف مهياه، بدءا من قانون الرياضة ووصول الفراعنة لكأس العالم، واﻷبطال الرياضيين في مختلف اﻷلعاب، نهاية بتدشين صندوق الرياضة المصري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لتدشين صندوق الرياضة المصري، أنه عرض اﻷمر علي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وأمرا بالعمل علي الصندوق من أجل تدشينه.

وكشف وزير الشباب والرياضة، أن محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، وباقي اللاعبين المحترفين سواء في كرة القدم أو اﻷلعاب الرياضية اﻷخري، يعطي أنطباع جيد عن مصر، باﻹضافة لوصول منتخب مصر لكأس العالم الصيف الجاري في روسيا.

ووجه عبد العزيز الشكر لكل من ساهم في ظهور هذا الصندوق للنور، وأبرزهم المهندس مصطفي مدبولي وزير اﻹسكان، واللواء محمد العصار وزير اﻹنتاج الحربي، ورؤساء الاتحادات الرياضية المختلقة، ومسئولي بنك مصر.

واختتم كلمته، بتوجيه رساله مهمة للإعلام المصري بضرورة مساندة الجميع في الوسط الرياضي، وعدم نشر اﻷخبار السلبية، عن الكرة المصرية، معترفا بوجود بعض اﻷزمات في اﻷندية والاتحادات الرياضية، كاشفا أنها في طريقها للحل.