خالد عباس : 100 مليار جنيه الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية العام المالي الحالي﻿

قال المهندس خالد عباس ، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، إن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مؤكدا أن مصر تتمتع بمناخ أمني واستثماري مستقر وقوي يمكنها من تنفيذ كافة خططها الطموحة.

وأوضح عباس ، أن وزارة الإسكان هناك حجم تمويل كبير لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لمصر، فهناك نحو 700 لـ800 مليار جنيه سنويا تمثل قيمة الاستثمارات المنفذة بقطاع التشييد والاستثمار العقاري ينفذ القطاع الحكومي نحو 60% منها والباقي للقطاع الخاص.

وأضاف خلال فعاليات جلسة التطوير العقاري “استراتيجية الدولة ودور القطاع العقاري في التنمية”، أن معدلات التنمية المنفذة حاليا تجعل من السهل تحقيق هدف المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، وهو مضاعفة الرقعة المعمورة، لافتا إلى أن تنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة يتم وفقا للمخطط وبمعدلات تنفيذ متسارعة.

وأكد خالد عباس أن هناك زيادة سكانية مستمرة تجعل من الصعب استمرار الحياة في المدن والمحافظات الحالية على نفس البنية التحتية ومقومات الحياة الثابتة وهو ما دفع الدولة للتوسع في مضاعفة الرقعة المعمورة، وتقديم حوافز استثمارية للمطورين العقاريين والصناعيين بالتوجه باستثماراتهم للمدن الجديدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل جديدة.

وذكر أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أطلقت عدة مبادرات للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما أدى لزيادة حجم التمويل العقاري الممنوح في مصر.

ولفت إلى أن الزيادة السكانية لا تتطلب توفير وحدة سكنية فقط، ولكنها تتطلب توفير خدمات وبنية تحتية.