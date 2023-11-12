خالد عباس: 10 مليارات جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية في نهاية 30 يونيو الماضي

كشف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية والرئيس التنفيذي المهندس خالد عباس، عن تحقيق 10 مليارات جنيه من إجمالي الربح للعاصمة خلال النصف الأول في نهاية يونيو 2030.



وتوقع عباس، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم الأحد، زيادة في مجمل الأرباح السنوية خلال عام 2023 بمعدل من 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي.



وأكد أن الشركة في المرحلة الأولى للتنفيذ حتى الآن، كاشفًا عن إزالة تحديات كثيرة تم حلها خلال الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة معدلات الإقبال على العاصمة.



وتنظم شركة “المال جي تي إم”، مؤتمر التطوير العقارى السابع The 7th Real Estate Debate 2023 بعنوان: «توسع الشركات العقارية فى الخارج – تكامل أم تنافس».

ويُعقد المؤتمر هذا العام في ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقارى، منها الخارجية وأبرزها التبعات المستمرة لارتفاع أسعار مواد البناء بسبب أزمات التضخم العالمي، والتى ألقت بظلال سلبية على وتيرة الإنجاز فى المشروعات القائمة علاوة على صعوبات التسعير، والتى يقابلها على الجانب الآخر حوافز محلية تتمثل فى قرارات حكومية لمساندة المطورين وتخفيف الأعباء المالية.

ومن المخطط أن يشهد المؤتمر نقاشات ثرية عن مصادر قوة السوق العقارية، فعلى سبيل المثال أولى الجلسات ستتضمن محاولة رسم صورة واقعية لطبيعة العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية، والتى تشهد مطالب متكررة ومستمرة من المطورين بالحصول على دعم وتيسيرات رغم إقرار الحكومة – ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان – لأكثر من قرار وموافقات تتمضمن تخفيف الأعباء المالية والإنشائية على المطورين.