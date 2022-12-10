خالد عباس يبحث مع مجموعة «بيئة» آخر مستجدات الشراكة لإدارة النفايات بالعاصمة

استقبل خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة الإماراتية وعدد من كبار المسؤولين المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والوفد المرافق له والذي ضم كلا من اللواء أشرف فطين رئيس القطاع الهندسي واللواء عادل الزميتي رئيس قطاع الخدمات، وذلك بالمقر الرئيسي للمجموعة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آخر المستجدات على صعيد الشراكة القائمة لإدارة النفايات في العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أكبر المشاريع العمرانية في العالم والتي تقوم بتطويرها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.



وتعرف الوفد المصري على آخر المشاريع والمبادرات التي تنفذها مجموعة بيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها الإدارة الرقمية والمتكاملة للنفايات وتحويلها بالكامل بعيداً عن المكبات، وتعزيز إنتاجية الطاقة المتجددة، كما تعرف الضيوف أيضاً إلى أسطول “بيئة تنظيف” من المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وحاويات النفايات المتطورة.

كما زار الوفد مُجمع بيئة لإدارة النفايات ومحطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة والتي تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، وتتطلع مجموعة بيئة للتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من خلال جهود إدارة النفايات في شراكة ممتدة تعود بالنفع على الجانبين وتجعل من العاصمة الإدارية الجديدة رائدة في هذا المجال.