خالد عباس يبحث سبل التعاون مع «دبي للاستثمار» في العاصمة الإدارية الجديدة

اجتمع اليوم المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مع خالد بن كلبان “نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسئولين التنفيذيين بشركة “دبي للاستثمار ” بغرض بحث مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتعددة في العاصمة الإدارية الجديدة والتسهيلات التي تقدمها الشركة للمستثمرين، واتباع نظام الشباك الواحد في التعامل معهم الأمر الذي يسهل الإجراءات ويسرع من وتيرة العمل.

حضر الاجتماع كل من اللواء أشرف فطين رئيس القطاع الهندسي بالشركة واللواء عادل الزميني رئيس قطاع الخدمات ومن البعثة الدبلوماسية المصرية أشرف حمدي الملحق التجاري المصري في دبي.