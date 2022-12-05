خالد عباس: نقل 35 إلى 40 ألف موظف لـ«العاصمة الإدارية» كمرحلة أولى خلال يناير

قال خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه جاري التجهيز لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بدءً من أول شهر يناير المقبل.

وأضاف عباس، خلال الجلسة الأولي من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن لليوم الثاني، بعنوان: “كيف يتخطي القطاع العقاري الأزمة بسلام”، أنه من المقرر نقل من 35 إلى 40 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك طلب من دول الخليج علي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا إلى أنها تمتلك فرص استثمارية جيدة.

وتأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها في صورة مقابلة حصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذي سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، ما ظهر في المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذي شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.