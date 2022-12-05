خالد عباس: نستهدف إطلاق أبلكيشن للحصول على تراخيص البناء في «العاصمة الإدارية»

قال خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه من المقرر إطلاق أبلكيشن عبر الهواتف المحمولة للحصول على تراخيص البناء في مشروعات العاصمة الإدارية إلكترونيًا.

وأضاف عباس، خلال الجلسة الأولي من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن لليوم الثاني، بعنوان: “كيف يتخطى القطاع العقاري الأزمة بسلام”، أن إطلاق ابلكيشن سيحدث تطورًا كبيرًا في عملية الحصول علي التراخيص.

وتأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذي سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبًا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذي شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.