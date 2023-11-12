خالد عباس : نترقب توقيع عقد شراكة مع أحد المطورين فى العاصمة الإدارية قبل نهاية العام

توقع خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، توقيع عقد شراكة مع أحد المطورين قبل نهاية 2023.

وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن هناك مفاوضات مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية لتنفيذ مشروعات في العاصمة بنظام المشاركة.

وذكر أن قرار وقف بيع الأراضي فى العاصمة الإدارية منذ عام كان بهدف تنفيذ المشروعات التي تم توقيعها وزيادة معدلات الإنشاءات.

ولفت إلى أنه لم يتم التعامل على ما يقرب من 30 إلى 35%، من محفظة أراضي المرحلة الأولة حتى الآن.

وانطلق صباح مؤتمر التطوير العقارى السابع

تحت عنوان “توسع الشركات خارجياً تكامل أم تنافس” برعاية مجلس الوزراء، والذي تنظمة وتنظم شركة «المال جى تى إم» تنظم مؤتمر التطوير العقارى السابع.