خالد عباس: منظومة إلكترونية جديدة لاستخراج رخص المشروعات داخل العاصمة

التقى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، وعددا من المطورين لبحث الآليات المشتركة للعمل معا للخروج بالعاصمة الإدارية فى أفضل شكل، وحل جميع الإشكاليات التى تواجه المطورين داخل العاصمة الإدارية.

وأكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، أن اللقاء ناقش عددا من الملفات التى تمس المطورين، وفى مقدمتها التراخيص والمعوقات الخاصة بها والمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها الرخصة.

وأوضح البتساني أن خالد عباس، أبدى تعاونا كبيرا فى تلك الإشكالية ووعد بإنشاء منظومة إلكترونية لذلك الموضوع متضمنة جميع الجهات المختصة بالرخصة من جهاز المدينة المجمعة العشرية والحماية المدنية وكل الجهات المسؤولة عن الرخصة في مكان واحد داخل المدينة للتيسير على المطورين ولا يتعدى استخراج الترخيص ٣ شهور.

كما تضمن اللقاء الحديث حول الجراجات وتعدد البدرومات الكثيرة جدا بالمنشأ الواحد نتيجة كود الجراجات ووعد بدراسة حل هذا الموضوع عن طريق إنشاء جراجات متعددة الطوابق ويؤجرها لأصحاب المولات والمطورين، حيث إن المطور يقوم بتنفيذ بدرومين على الأكثر ويؤجر الباقي من شركة العاصمة في حالة رغبته في ذلك.

وبالنسبة لمهلة التنفيذ والسداد، أكد أن رئيس شركة العاصمة الإدارية، أبدى تعاونا فى تلك الإشكالية، وقال إن الشركة تتعاون مع المطورين الجادين فى البناء والسداد، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية ومعدل التضخم.

وحول طرح أراض جديدة داخل العاصمة الإدارية، قال المهندس خالد عباس، إنه سيتم الإعلان عن طروحات جديدة للأراضي العام المقبل، بعد وضع منظومة جديدة تتضمن اشتراطات وآليات جديدة لفحص للجادين والمؤهلين لذلك.

وبما يتعلق بتنظيم معرض عقارى فى الخارج برعاية شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قال سيتم دراسة ذلك بما يليق باسم شركة العاصمة باعتبارها أكبر مطور فى العالم.