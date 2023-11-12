خالد عباس: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة قبل منتصف 2024.. ونجهز آليات القيد

توقع خالد عباس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، طرح حصة من الشركة بالبورصة قبل منتصف 2024، لافتًا إلى أنها حاليًا في مرحلة التجهيز لآليات القيد وفق متطلبات هيئة الرقابة المالية وقواعد القيد.

وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم»، تحت عنوان: “توسع الشركات خارجيًا تكامل أم تنافس”، برعاية مجلس الوزراء، أنه سيتم خروج نتائج الأعمال للشركة بشكل ربع سنوي.

وتابع: أنه جارٍ تعين مستشار للطرح خلال الفترة المقبلة، لتجهيز إجراءات القيد والترويج.

وفي سياق آخر، أكد أن كل عنصر في العاصمة أصبح له كودًا تعريفيًا ضمن خطط التحول الرقمي للعمل كمدينة ذكية متطورة.

وانطلق اليوم مؤتمر التطوير العقاري السابع، تحت عنوان: “توسع الشركات خارجيًا تكامل أم تنافس” تحت رعاية مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة وضحايا الاحتلال.

وحضر الجلسة الإفتتاحية الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور أحمد شلبي أمين عام المؤتمر، والمهندس فتح الله فوزي أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع.