خالد عباس: خطط الوزارة مستمرة ولا تأثير للفيروس المستجد

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن خطة عمل الوزارة مستمرة، ولا توجد أى تأثيرات بعد تأجيل مؤتمر “ميبم” بسبب تفشى فيروس «كورونا »المستجد.

وأضاف عباس أن تأجيل مؤتمر “ميبم” ربما يؤثر إيجابا على معرض ومؤتمر سيتى سكيب الذي سيعقد خلال مارس الجارى، فالمطورون ممن شاركوا العام السابق متواجدون، وربما يعد التأجيل فرصة مميزة لمشاركة مطورين جدد.

وأكد أهمية مشاركة الحكومة المصرية والمطورين العقاريين فى المؤتمرات الترويجية، لدورها اللافت فى بعث رسالة للعالم حول “برند مصر”، خاصة أن “ميبم” يعد أكبر وأبرز مؤتمر عقارى على مستوى العالم.

وأعلنت الشركة المنظمة لمعرض “ميبم” مطلع مارس الجارى، تأجيل انطلاق المعرض الذى كان من المفترض اقامته فى 10 من الشهر الحالى، على مدار 3 أيام، بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر مشاركة وفد مصرى يضم وزارة الإسكان بجانب عشرات الشركات العقارية فى المؤتمر، لعرض مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة، وإضافة إلى مشرعات القطاع الخاص، خلال هذا الحدث الذى يضم أكبر صناديق الاستثمار العقارى بأحجام تعاملات تفوق تريليونى دولار سنويا.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان ملتزمة بالجدول الزمنى الموضوع للمشروعات وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال 2020، ومنها الممشى السياحى ومشروعات أخرى يتم تنفيذها فى منطقتى أسوان والأقصر، على رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى المنطقة الصناعية التى يعمل بها نحو 4 مطورين، وما يتم تنفيذه فى الجامعات وغرب أسيوط وغرب قنا.

وأشار إلى أن المطورين الذين ينفذون المشروعات السابق ذكرها ملتزمون بالمواعيد المقررة للتسليم؛ لافتا إلى أن هناك أكثر من 600 مطور عقارى دفعوا مقدم الجدية فى التعاون، ينتظرون عمليات الطرح وتحديد المناطق.