خالد عباس: حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع الإنشاءات بلغ 600 مليار جنيه سنويا

افتتح كل من اللواء هشام السويفي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض The Big 5 Construct Egypt وقاما بزيارة العارضين وجناح الهيئة في المعرض.

ويقام معرض The Big 5 Construct Egypt مُجددًا في نسخته الرابعة خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة. ويهدف إلى جذب الأفكار الجريئة والتفكير المبدع إلى مصر، ويُقام تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري.

يشهد المعرض هذا العام المشاركة الأولى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، كما يستضيف خمس شركات تابعة لها هي: رامك مصر وغصون وكنوز مصر وإيجي دريل مصر وMakers (مؤسسة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات).

تشهد نسخة هذا العام نموًا في حجم المشاركة الدولية بنسبة 30٪ مقارنة بالعام الماضي، وحضور شركات عارضة من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مشاركة ثلاث دول بأجنحة لأول مرة وهي؛ بولندا وقطر وإسبانيا.

حفل الافتتاح

خلال حفل الافتتاح، سلطت الكلمات التي ألقاها المتحدثون الضوء على أهمية المعرض وكذلك أهمية مؤتمر The Big 5 Leadership Conference Egypt الذي طال انتظاره.

قام مات دينتون، رئيس Dmg events خلال كلمته بالترحيب بالضيوف: “نحن فخورون بما يحققه معرض The Big 5 Construct Egypt وكيف يساعد في خلق فرص جديدة وبناء علاقات تعاون بين مشاركين من كافة أنحاء العالم. هذا التبادل الدولي للمعرفة والمنتجات والخدمات يعبر عن القوة الحقيقية لـ The Big 5 Construct Egypt “.

كما عبّر المهندس خالد عباس عن سعادته بحضور معرض The Big 5 Construct Egypt هذا العام، وقال: “تعكس مشاركة 20 دولة و 250 شركة في المعرض مدى التوسع والتطور الذي حققه السوق المصري خلال السنوات الست الماضية، كما تكشف عن الفرص القادمة في هذا المعرض وحجم التنمية العمرانية المُنجزة في مصر، وحجم الاستثمارات التي تصل إلى 600 مليار جنيه سنويا من الحكومة والقطاع الخاص “.

وأضاف عباس: “نعمل الآن على تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدولة للتنمية العمرانية 2052، والتي تستهدف مضاعفة المساحة العمرانية من 7٪ إلى 14٪ بحلول العام 2030. وصلنا حتى عام 2022 إلى ما يقرب من 14٪ على كافة المستويات.

وتضاعف عدد المدن الجديدة الفترة الأخيرة. كان لدينا 27 مدينة عام 2014، وعلى مدار السنوات الست الماضية أُنشئت 16 مدينة جديدة بقرار من فخامة السيد رئيس الجمهورية. ونتطلع إلى الاستمرار في هذه الاستراتيجية، وهناك قرارات رئاسية ستصدر قريباً بإنشاء مدن جديدة”.

وسلّط عباس الضوء على الفرص المُتاحة في السوق المصري لكل من الشركات المصرية والأجنبية والعربية، والتي لا تنحصر في فرص التصدير إلى مصر فقط، ولكن تشمل كذلك فرص بناء المصانع والتواجد في السوق المحلي. كما استعرض التحدي الكبير الذي تمثله الزيادة السكانية المطردة في مصر، حيث يزيد عدد السكان بنحو 2.5 مليون نسمة كل عام. تحدث عباس كذلك عن معدلات التنمية المطلوبة من الدولة لاستيعاب هذا النمو السكاني الكبير”.

وتحدث وزير الدولة في مكتب رئيس الدولة المسؤول عن الاقتصاد والاستثمار في زنجبار، معالي الوزير مودريك سوراغا عن فرص النمو في قطاع الإنشاءات والمُساهمة المستقبلية المرجوة للقطاع في النمو والتنويع الاقتصادي في مصر، فقال: “يسعدني أن أعود هذا العام إلى The Big 5 Construct Egypt مُمثلًا لحكومة زنجبار، وآمل العودة إلى بلادي محملًا بالأفكار الخلاقة والمعارف والخبرات التي تساعدنا على تطوير زنجبار وفقًا لرؤية 2050”.

من جانبه، قام رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد باستعراض آفاق التعاون بين مصر والسعودية.

وقال: “نلتقي هنا اليوم بعد أيام من الزيارة التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان لوطنه الثاني مصر، وبعد لقائه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستثمارات التاريخية التي أُعلن عنها والتي بلغت 54 مليار ريال سعودي، ما يعكس حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين”.

وتابع: “مُشاركتنا اليوم في المعرض تعزز العلاقة بين البلدين وتهدف إلى الاستفادة من الفرص المٌتاحة في قطاع العقارات. كما يعكس حجم الأعمال والإنجازات قوة الاقتصاد المصري والدور الذي يلعبه التعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية”.

وبعد الكلمات الرئيسية، عُقدت ثلاث حلقات نقاشية ضمت مسؤولين حكوميين إلى جانب أهم القادة في القطاع، وتضمنت: “جذب الاستثمار والتقدم المُحرز في بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر” و”إنشاء بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة في مصر” و “فرص الهيدروجين الأخضر”.

تلت الجلسات النقاشية إلقاء كلمتين هامتين: “”التحديات في مصر ضمن محيطها العربي” و “مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين: مدى مسؤولية قطاع الإنشاءات والبنية التحتية عن التغير المناخي وإسهامه فيه”. العارضون يطرحون أحدث الابتكارات والحلول في كافة جوانب قطاع الإنشاءات، من الموردين الدوليين والمحليين الرائدين في المجاليوفر The Big 5 Construct Egypt للحضور، من المصريين والأجانب، منصة مثالية للأعمال تمنحهم فرصة الالتقاء والتعرف على أهم اتجاهات السوق والابتكارات والحلول المُتاحة لدى كافة المصادر، إلى جانب إتمام الصفقات التجارية التي تقود النمو المستقبلي لقطاع الإنشاءات. يضم المعرض هذا العام أجنحة لكل من ألمانيا واليونان وإيطاليا وبولندا والبرتغال وقطر وإسبانيا وتركيا والإمارات.

كما تشهد هذه النسخة من المعرض المُشاركة الأولى لعدد من الشركات، مثل شركة صناعات العيسى والبداد كابيتال وشركة التيسير للألمنيوم وموهو لمواد البناء والكحيمى للصناعات المعدنية المحدودة (KMI).

وقال دينتون: “ستظل مصر حاضرة دائمًا على خريطتنا الدولية، ونتطلع إلى رفع مستوى التعاون مع الحكومة وأهم الأطراف الفاعلة في السوق المصري. بناءً على الطلب المتزايد من أسواق الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، نتطلع إلى زيادة عدد الفعاليات التي ننظمها هنا العام المقبل، مع تنظيمنا لمعرض مصر للبنية التحتية، الذي سيُقام بالتوازي مع The Big 5، ليتوسع حجم المنتجات والخدمات التي نقدمها فتشمل مجالات المياه ومعالجة النفايات والتكنولوجيا الحضرية وغيرها”.حضور معرض Big 5 Construct Egypt مجانيّ، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى 7 مساءً ويستمر حتى 27 يونيو 2022. يرعى المعرض الشركاء الاستراتيجيين حسن علام القابضة وبتروجيت وريدكون وASGC وKemet-Autodesk وHanimex وت تراك و TEMAK.