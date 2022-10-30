خالد عباس: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بداية يناير المقبل

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه بداية من يناير المقبل سيتم انتقال الوزارات الحكومية للعاصمة، لافتًا إلى أنه سيتم النقل تدريجيًا بواقع 10 وزارات شهريًا، ليكون بنهاية مارس 2023 آخر وزارة يتم نقلها.

وأضاف عباس، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم – ذراع جريدة المال – أنه يتم التشغيل التجريبي حاليًا، لكافة المرافق للتعرف على المشاكل المتوقع أن يواجهها العاملون في الوزارات لحلها.

يشار إلى أن شركة “المال جي تي إم”، النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري، تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، بالتزامن مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً، عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي خرج بعدد من التوصيات، من أهمها زيادة معدلات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.