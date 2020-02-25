خالد عباس: الهدوء الذي يشهده القطاع العقاري نتيجة لدراسة السوق ومعرفة الجديد

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن حالة الهدوء التي يمر بها القطاع العقاري في يعض الوقت يكون نتيجة لدراسة السوق ومعرفة كل جديد يطرأ عليه.

النمو السكاني في مصر وصل لنسبة 2.5%

وأضاف عباس خلال كلمته في المائدة المستديرة “ثينك كوميرشال”، أن النمو السكاني في مصر وصل لنسبة 2.5% وبالتالي فإن تلك النسبة لا تدل على وجود ركود عقاري وليس صحيحا ما يثار بأن السوق ساده حالة من الركود، لافتا أن الطلب على العقار لا ينتهي.

المنتج العقاري متنوع

وأشار، إلى أن المنتج العقاري متوفر بالسوق بكافة أنواعه سواء كان سكني أو تعليمي أو صحي وأن الطلب قائم على كل منتج من هذه المنتجات بنسب مختلفة.

القطاع العقاري لا يزال الملاذ الأمن

وأفاد نائب وزير الإسكان، أن العقار لا يزال هو الملاذ الأمن لدى المستثمرين، موضحا أنه لا يوجد مواطن استثمر أمواله في عقار ثم باعه بالخسارة.