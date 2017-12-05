خالد عباس: المجتمعات العمرانية أكبر مطور عقارى فى العالم

اعتبر المهندس خالد عباس، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية إن هيئة المجتمعات العمرانية أكبر مطور عقارى فى العالم مضيفا أن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018 تبلغ 60 مليار جنيه. وأشار، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، إلى أن خطة الهيئة تشهد زيادات مطردة، وفقا لحجم المشروعات ال

اعتبر المهندس خالد عباس، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية إن هيئة المجتمعات العمرانية أكبر مطور عقارى فى العالم مضيفا أن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018 تبلغ 60 مليار جنيه.

وأشار، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، إلى أن خطة الهيئة تشهد زيادات مطردة، وفقا لحجم المشروعات الكبرى المستهدف تنفيذها.

وأضاف أنه جارٍ استكمال تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها أعلى برج فى أفريقيا والشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما سيتم تنفيذ مشروعات أخرى بمدينتى العلمين والمنصورة الجديدة وغيرهما.

وتوقع طرح أراضى مدينة العلمين الجديدة على المستثمرين نهاية الربع الأول من العام المقبل، وكذلك المرحلة الأولى من أراضى مدينة المنصورة الجديدة، والتى تم العمل فى -2000 2500 فدان بها.

وأشار إلى أنه تم سحب ما يزيد على 120 كراسة لأراضى الشراكة، بما يعكس الرغبة الجادة لشركات الاستثمار العقارى للحصول على أراضٍ ضمن تلك الآلية.

وفيما يتعلق باللائحة العقارية الجديدة، لفت إلى أن مجلس الدولة يراجعها حاليا، وهناك بعض بنودها صدر بها قرارات فى الآونة الأخيرة للعمل بها، متوقعا إمكانية صدورها فى 2018.