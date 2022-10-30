خالد عباس: إقرار حزمة تيسيرات للمطورين العقاريين عقب تكليفي برئاسة «العاصمة الإدارية»

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه أقر خلال أول اجتماع بعد توليه منصب رئيس “العاصمة الإدارية”، عدد من التيسرات للحفاظ ودعم المطوريين العقاريين.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر التطوير العقاري، الذي تنظمة شركة “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن التيسيرات شملت جدولة مديونية الشركات مع صرف مستحقات لآخرين، فضلًا عن منح فترة تنفيذ إضافية لمدة 6 شهور، وذلك لدعم العاملين بالقطاع في ظل الأزمة التي يمر بها السوق بشكل عام.

وذكر أنه وقف طروحات بيع الأراضي في العاصمة، ويتم حاليًا التركيز على منح التراخيص.

واعترض عباس على فكرة وضع تصنيف للمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن إجراءات تقييم هذه الفئة تتم من خلال دراسة قوية للملاءمة الفنية والمالية للشركة.